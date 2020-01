Desligan ultraje de religiosa de la toma de unas tierras

Ubicada a 130 kilómetros de La Paz y en medio de una densa vegetación se levantan los edificios de la Unidad Académica Campesina (UAC), que depende de la Universidad Católica Boliviana.



El 30 de agosto el lugar fue sacudido por un episodio de agresión sexual contra la ‘madre’ más querida y respetada de toda la región, una religiosa de 81 años. Pocos días después la Iglesia, a través de un comunicado, dijo que detrás de este hecho se sospechaba de una supuesta ocupación de tierras por una disputa con la pequeña comunidad de Carmen Pampa, localizada en la zona subtropical.



La abogada de la Universidad Católica, Sara Álvarez, dijo que esta acusación fue retirada porque consideran que el problema de tierra no fue el móvil de la agresión y, además, no existe ninguna denuncia por avasallamiento en las instancias judiciales.

“El miércoles hay una reconstrucción de los hechos y eso nos dará luces sobre la investigación que se realiza, pero creemos que no existe el móvil de la toma de tierras, eso está descartado”, dijo la abogada en contacto telefónico.



La dirigencia del sector fue rotunda cuando dijo que ellos, por el contrario, defienden a la Iglesia y seguirán defendiéndola porque consideran que el prestigio de Carmen Pampa está ligado al estudio y que no se puede dañar ese trabajo.



La representante de la Central de Mujeres Campesinas, Rosmery Mamani, aseguró que sería hacerse daño a ellos mismos si hay un ataque a la Iglesia y que siempre defendieron el trabajo que hace esa universidad en general y las dos religiosas en particular.

“Las madres han dado su vida aquí, han fundado el hospital de Coroico, el colegio San Francisco Xavier, la Normal y, ahora, la universidad; ellas han dado su vida y nosotros no podemos atacar nada, es mentira la denuncia de avasallamiento”, dijo la dirigente.



Explicó que desde hace tiempo hay un acuerdo con las autoridades franciscanas para que cedan un espacio de terreno baldío para la edificación de una plaza del pueblo; ya lograron que les faciliten terrenos para un mercado y una sede sindical y piden construir una plaza en este mismo lugar. Eso estamos negociando, pero no avasallando”, aclaró.

EL DEBER visitó al director de la universidad, el padre Alejandro Mamani, que se excusó de brindar explicaciones y argumentó que tiene instrucciones superiores de no hacer declaraciones sobre ninguno de los casos, la agresión a la religiosa y la presunta ocupación de tierras.



El vicario pastoral de Coroico, a la que pertenece Carmen Pampa, padre Freddy del Villar, también rechazó hablar de los casos; lo mismo que el obispo, monseñor Juan Vargas.



El prestigio

Carmen Pampa tiene una tradición académica desde la década de los 70, con la fundación del colegio San Francisco Xavier, que era un internado; luego ampliaron a una normal y posteriormente a una universidad académica.



Hoy la UAC tiene una capacidad para 700 estudiantes, pero alberga a 620, entre varones y mujeres, que pueden escoger entre seis carreras: Enfermería, Veterinaria, Zootecnia, Turismo, Agronomía y Educación, y existe el prefacultativo, donde optan los candidatos.



No es sencillo el ingreso y tampoco es costoso; los aspirantes deben rendir una prueba o ir a prefacultativos. Cuando ingresan, pagan Bs 280 de pensión mensual; otros 170 para la alimentación y Bs 150 por la vivienda, cada seis meses. Los títulos tienen nivel de licenciatura