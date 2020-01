Roly Roca, intratable en la cuarta fecha de 4x4

La experiencia y pericia de Roly Roca fueron claves para que termine festejando en la cuarta fecha departamental de la Asociación Cruceña de Clubes 4x4, que se corrió en Porongo y en comunidades de sus alrededores.

Para superar los 78 kilómetros de carrera durante el sábado y el domingo, Roca cronometró 52’32”9, tiempo con el que fue el mejor en la clasificación general y en la UTV. Su compañero de categoría, Rodrigo Pizarro, terminó segundo en la general, mientras que tercero se ubicó Daniel Menacho, de la superior.

Los pilotos tuvieron la oportunidad de brindar un show en algunos sectores de la ruta, y ello fue retribuido con aplausos por los espectadores, que se colocaron especialmente en los lugares de los saltos. La prueba también tuvo el atractivo de contar con una especial por la noche y tres durante el día. “El especial nocturno del sábado fue el que me complicó, pues me perdí y la gente me ayudó a volver a la ruta. El tema es que no hice reconocimiento del camino”, afirmó el ganador.

El corredor volvió a competir en una fecha de los 4x4 después de seis meses. “Me sirve de preparación para el Rally San Javier (organiza Adecruz), que será el fin de semana. Le hice algunas mejoras a la máquina y respondió bien”, concluyó.

Duelo en la superior

Daniel Menacho fue el mejor de la categoría superior logrando un tiempo de 56’11”, seguido de cerca por Franco ‘Morocho’ Caballero, con 57’32”7. Ambos mantuvieron un duelo en las cuatro pruebas especiales que se disputaron. La quinta fecha será en julio, en Warnes.