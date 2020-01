Rafael Alarcón: “Consolidaremos la industrialización del litio”

De hablar pausado, demuestra el carácter técnico de su personalidad. En sus declaraciones, no hay especulación y tiene claro el trabajo que le encomendó el presidente.



_ ¿Qué sectores energéticos tiene a su cargo?

Con la creación del Ministerio de Energías, se traspasaron la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y todas sus subsidiarias, así como la Autoridad de Fiscalización y Control de Electricidad y el Comité Nacional de Despacho de Carga.



_ ¿Qué otras transferencias están a su cargo?

En forma paralela, se han transferido las competencias vinculadas a la industrialización del litio. Para cumplir este cometido, se transformará la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos en la Empresa Estatal Estratégica Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), en proceso de creación. Paralelamente, en el tema de altas tecnologías, también tenemos el componente nuclear, lo que implica una tuición sobre la Agencia Boliviana de Energía Nuclear.



_ ¿Con cuánta inversión?

Los proyectos son multianuales. En los proyectos de generación, se tiene pensado invertir alrededor de $us 29.000 millones. Luego tenemos varios refuerzos de transporte. En el tema del litio, estamos concluyendo el diseño; por lo tanto, no tenemos una cifra de inversión en este momento.



_ ¿Qué es lo que queda en el Ministerio de Hidrocarburos?

Todo lo que es petróleo y gas natural, y la tuición sobre la empresa que produce este energético, sus subsidiarias y filiales. Tiene Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), todas las empresas que la conforman como la cadena de producción, explotación y exploración, explotación, comercialización e industrialización de los hidrocarburos.



_ ¿Qué le pidió el presidente para su gestión?

Trabajar en el potencial energético para que podamos generar excedentes de energía eléctrica para exportar y diversificar las fuentes de ingreso de nuestro país. En el tema del litio, consolidar su industrialización y salir del circuito de ser vendedor de materia prima. En el tema nuclear, tener una base sólida en investigaciones nucleares, que nos permitan desarrollar esta tecnología para fines pacíficos vinculados, en una primera etapa, a la medicina nuclear.



_ ¿Qué proyectos son prioritarios para el ministerio?

La prioridad siempre va a ser nuestro mercado interno. Pensando en el futuro, tenemos solución de proyectos hidroeléctricos de gran envergadura. Pero lo prioritario es garantizar el suministro interno.



_ ¿Dónde están las inversiones más grandes?

En los ciclos combinados en este momento. Estamos hablando de una inversión aproximada de mil millones de dólares. Los proyectos hidroeléctricos en ejecución, que son $us 500 millones para Ivirizu; $us 244 millones para San José y $us 137 millones para Misicuni. Las tres hidroeléctricas están en Cochabamba.



_ ¿Cómo se manejarán los precios para la venta de energía?

Los estamos estudiando. Hemos participado en varias iniciativas de integración al interior del Comité Andino de Organismos Normativos y Organismos Reguladores de Servicios de Electricidad (Canrel). Se han realizado estudios de la interconexión del sistema andino y hemos tenido la oportunidad de obtener información de cómo se realizan intercambios de energía en los países. Las magnitudes de los mercados son diferentes, por lo tanto, las tarifas son diferentes y hay que buscar cómo determinar las tarifas de venta de energía