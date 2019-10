Dicen que Obama no tuvo 'intención' de eludir a Evo

El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos (EEUU) en Bolivia, Peter Brennan, afirmó que no fue intención del presidente Barack Obama no saludar a sus homólogos, Evo Morales y Rafael Correa, durante la foto oficial de la Cumbre del Clima en París (COP21).



"Hay gente que ha dicho mucho sobre este video, la verdad es que yo sé que no fue intencional. El presidente Obama estaba saludando a muchos, había mucha agente ahí, fue eso y nada más", manifestó el diplomático.



Un video de 32 segundos, subido a Youtube, muestra que el presidente de los EEUU, Barack Obama, no le dio la mano a los mandatarios de Ecuador, Rafael Correa, y de Bolivia, Evo Morales. La anécdota sucedió en París.



La grabación titulada "Cool guys and loosers of Paris Climate Summit", que traducida sería "Los populares y perdedores de la Cumbre del Clima de París", muestra al mandatario estadounidense antes de la foto oficial.



Brennan agregó: "yo sé que el presidente se han saludado en otras ocasiones, entonces no merece mayor opinión", intentando aplacar las críticas que existen al momento y el revuelo que generó la grabación, difundida por redes sociales.