Óscar Quesada Carboni: “Contar con un aeropuerto Hub es un tremendo negocio”

Es una de las máximas autoridades de la OACI en Sudamérica. Quesada tiene sus oficinas en Lima (Perú) donde están acreditados 13 países desde Panamá hasta Argentina. Llegó para un evento organizado por la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones (ATT).



_ ¿Cómo está la aviación civil en la región sudamericana?

Se han hecho avances muy importantes. La aviación sudamericana ha crecido mucho, sobre todo, se empieza a perfilar como una de las aviaciones más seguras del mundo. Ojalá no tengamos ningún accidente en los próximos años, pero ya tenemos más de dos años de no tener accidentes fatales de magnitud en nuestra región, en lo que significa el sector del transporte aéreo comercial. Es un récord bastante bueno. En lo que es el cumplimiento de las normas de la OACI, la región es una de las de más alto cumplimiento en el mundo.



_ ¿A qué se debe que no haya accidentes?

Es el trabajo que se hace detrás de las escenas. Los trabajos que están haciendo las direcciones de Aeronáutica Civil y operadores aéreos que a través de la IATA (siglas en inglés de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional) que están muy comprometidos en mejorar la seguridad operacional. Se ha entendido que la seguridad operacional es un requisito fundamental para hacer negocios.



_ ¿Cómo ve a Bolivia dentro de la seguridad operacional en su aviación?

Para mí, la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) juega un rol importantísimo como ente regulador y es una institución que siempre se ha caracterizado por un alto respeto a las normas internacionales y que tiene un muy buen nivel de desempeño. Es una organización fuerte. Está haciendo bien su trabajo. Son muchos años de una institución que ha pasado por muchos gobiernos y se mantuvo con buenos estándares. Le tengo mucho aprecio a su trabajo.



_ Bolivia desarrolla su aviación con más aeropuertos ¿Cree que hay una senda exitosa al respecto?

Es un país que tiene una claridad muy grande en el sector del transporte aéreo. Eso creo que el pueblo boliviano lo tiene muy claro, de que la aviación es la clave para el desarrollo de la economía de Bolivia. Por eso, Bolivia desde hace mucho tiempo, ha hecho reformas muy importantes en su aviación civil para estar siempre adelante y ofrecer ese instrumento de desarrollo económico como es el transporte aéreo.

En unos años, Bolivia tendrá también un aeropuerto Hub con Viru Viru.



_ ¿Esto también es una apuesta al desarrollo o será una ilusión?

Lo que está haciendo el Gobierno es porque entiende muy bien que la aviación es una herramienta de desarrollo económico. Para un país como Bolivia, definitivamente, la aviación es una excelente inversión. Hay países que han hecho inversiones en aviación y han sido casos de éxitos impresionantes en el mundo, como Emiratos Árabes Unidos que instaló un hub en medio del desierto. Están también los aeropuertos de Doha, Panamá y Singapur, exitosos porque se han dado cuenta que el tener un hub es un tremendo negocio. Pero tiene que venir acompañado de políticas de Estado y de planes a muy largo plazo.



_ ¿Cuál es la clave del éxito?

Tiene que haber una articulación muy grande con la industria que tiene que acompañar el nacimiento de un hub, el apoyo del Estado, los planes de desarrollo, de infraestructura aeroportuaria. Todo eso entra en juego a la hora de invertir en un hub. Hay análisis de mercado que hay que hacer, generar el ambiente propicio para que la industria pueda crecer. Este tipo de proyectos son de muy largo aliento.



_ Ser el centro de Sudamérica da ventaja respecto a los hub que hay alrededor de Bolivia?

Es como cualquier mercado: hay que entrar a competir. Por eso se deben generar las condiciones adecuadas para atraer a la iniciativa privada, para que apueste por el proyecto o acompañarse con algún socio de la industria, que genere la conectividad necesaria para que empiece a crecer un hub de conexiones.



_ ¿Qué otros elementos se deben considerar?

Algo importante es que no se opere en altura. En este sentido, Santa Cruz favorece mucho a la eficiencia de las operaciones. También está la ubicación geográfica (Bolivia es el centro de Sudamérica). Influye también el rol que juega la industria y los sectores privados y cómo se muestra el atractivo de realizar operaciones a un destino determinado. Un factor clave es el de conectividad y la planificación.



_ Llegó una comisión de la OACI para auditar los aeropuertos ¿en qué afectará?

Tenemos un programa de Auditorías Universales. Con ese programa se visitan países para ver el nivel de cumplimiento que tienen con los estándares internacionales. Cuando el país ha hecho mejoras importantes que necesitan ser certificadas u oficializadas, el país pide una visita de un equipo o la misma OACI programa visitas cuando ve mejoras en algún país, para oficializarlas y aumentar el nivel de puntaje que tiene.



_ ¿Qué se evalúa?

La comisión puede visitar a un operador aéreo, un aeropuerto o a los sistemas de navegación. Pero lo que se evalúa no son los aeropuertos ni los proveedores de servicio. Lo que la OACI hace es verificar el rol fiscalizador que genera la DGAC. Es lo que nosotros llamamos el sistema de vigilancia de la seguridad ocupacional. Eso es parte del proceso que se lleva a cabo