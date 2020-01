“No me retracto de enseñar valores”, afirma Sandóval en su defensa

“No me voy a retractar de enseñar valores cristianos”, afirmó Roxana Sandóval, sobre los cuestionamientos por uso de niños en temas políticos y fue más allá: “El 21 de febrero había miles de niños con su polera de No; que los niños hagan fila para entregarles dinero ¿es bendecirlos o comprarlos?”, cuestionó.

Estas declaraciones hizo la exdiputada en su defensa tras la polémica que protagonizó el jueves al encabezar un acto en la plaza 24 de Septiembre, donde un grupo de menores de edad de la Escuela de Héroes repetían consignas contra la corrupción, contra el presidente Evo Morales y en pro del No a la reelección.

Sandoval también aseguró que lo que se buscaba era enseñar a los niños a decir No a la corrupción y a respetar la Constitución, además de enseñarles valores y principios, porque considera que a los jóvenes de hoy solo les interesa tener dinero. Agregó que ella no llevó a los niños a la plaza, sino que estaban con sus padres y ellos lo autorizaron. “Los niños le dicen No a Evo, pero no es (solo) a Evo, es a cualquiera, porque el pueblo dijo No, y los niños dijeron No”, acotó.