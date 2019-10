Policía revela video que grabó el atacante al Parlamento canadiense

La Policía Montada canadiense dio a conocer este viernes parte del video que Michael Zehaf-Bibeau grabó minutos antes de atacar en octubre de 2014 el Parlamento canadiense en Ottawa y de matar a un soldado que hacía guardia en un monumento.



El director de la Policía Montada, Bob Paulson, reveló parte del vídeo que Zehaf-Bibeau grabó utilizando su teléfono móvil, tras retrasar durante cuatro meses su publicación, durante una comparecencia ante una comisión parlamentaria.



Paulson dijo, ante ese comité, que la Policía Montada está involucrada "en una investigación criminal activa para establecer o rechazar si alguien ayudó, instigó, facilitó, aconsejó o conspiró con Zehaf-Bibeau".



Zehaf-Bibeau murió el 22 de octubre de 2014 tiroteado por los servicios de seguridad en el interior del Parlamento canadiense tras matar al cabo Nathan Cirillo, que montaba guardia de honor en el Monumento a la Guerra de Ottawa.



El ataque lo perpetró Zehaf-Bibeau con un rifle Winchester, diseñado en el siglo XIX, con capacidad para siete balas.



Paulson añadió que "la Policía Montada cree que Zehaf-Bibeau era un terrorista".



La motivación de Zehaf-Bibeau y su estado mental en el momento del ataque han sido motivo de polémica en Canadá.



El primer ministro canadiense, el conservador Stephen Harper, que se ocultó en un armario durante el ataque del 22 de octubre y permaneció hasta el 23 de octubre en paradero desconocido bajo protección de los servicios de seguridad, ha vinculado a Zehaf-Bibeau con el grupo Estado Islámico (EI).



Harper ha utilizado el ataque para justificar el cambio de las leyes antiterroristas del país y otorgar poderes a los servicios de seguridad e inteligencia que muchos críticos consideran desproporcionados.



En el vídeo, con una duración de 73 segundos, aunque la Policía Montada sólo ha revelado 55 segundos, Zehaf-Bibeau dice que el ataque que va a cometer "es una represalia por Afganistán y porque Harper quiere enviar sus tropas a Irak".

Debate sobre sus motivos



Tras el atentado, familiares y amigos de Zehaf-Bibeau revelaron que el joven, cuyo padre es de origen libio, sufría problemas mentales y de adicción a drogas.



Pocas horas después del incidente, Paulson reveló la existencia del vídeo, anunció que se divulgaría inmediatamente y sugirió que el atacante actuó motivado por la imposibilidad de obtener un pasaporte para abandonar Canadá y emigrar a Libia, donde había pasado parte de su infancia.



"Creo que el pasaporte era uno de sus motivos principales. No estoy dentro de su cabeza, pero creo que el pasaporte fue algo fundamental para motivarle", declaró entonces Paulson.



Pero a las pocas horas del ataque, el Gobierno de Harper vinculó a Zehaf-Bibeau con el EI y otros grupos extremistas y rechazó cualquier otra motivación del ataque.



Un video recortado



Mientras tanto, la Policía Montada retrasó durante cuatro meses la revelación del vídeo, que solo se ha hecho público tras intensas presiones por parte de los partidos de la oposición.



Paulson no explicó porqué la Policía Montada eliminó 18 segundos del vídeo de Zehaf-Bibeau y se limitó a señalar que es parte de la investigación policial.



La investigación del ataque del 22 de octubre ha estado rodeada de un gran hermetismo.



Las autoridades canadienses no han hecho pública la autopsia del atacante o explicado cómo una imagen de Zehaf-Bibeau tomada durante el ataque y en posesión de la Policía fue difundida en Twitter, a las pocas horas del suceso, y atribuida a una cuenta del EI.