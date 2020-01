Santos dice tras reunión con Uribe que la paz está "más cerca que nunca"

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, apeló este miércoles tras reunirse con su antecesor, Álvaro Uribe, a que todas las fuerzas políticas del país depongan sus "antagonismos y rencillas" para que haya unidad nacional que permita conseguir la paz con las FARC.



"Estamos muy cerca de lograr la paz, una paz estable, duradera y con un apoyo ciudadano más amplio", dijo Santos en una declaración tras reunirse con Uribe y un grupo de políticos que promovieron el "no" en el plebiscito del pasado domingo.



Las partes aceptaron crear varias comisiones para tratar temas que los partidarios del "no" rechazan del acuerdo de paz y avanzar hacia una solución que ponga fin al conflicto con las FARC.



Señaló que en todas las voces que escuchó, tanto a favor del Sí o el No el mensaje unánime es que la violencia no retorne a Colombia, sin embargo dejó claro que no se puede tener un cese al fuego definitivo en medio de la incertidumbre.



Uribe pide acompañamiento a la ONU



El expresidente colombiano Álvaro Uribe pidió este miércoles que la comunidad internacional acompañe la "nueva etapa" de la democracia colombiana tras el triunfo del "no" en el plebiscito celebrado el domingo sobre el acuerdo de paz con las FARC.



"Pedimos a las Naciones Unidas que acompañe esta nueva etapa de

la democracia colombiana, porque el resultado del domingo rechazó

los acuerdos, pero reafirmó el deseo unánime de paz", declaró Uribe

después de reunirse durante casi cinco horas con el presidente

colombiano, Juan Manuel Santos, en la Casa de Nariño.



Uribe aseguró que durante el encuentro expresaron sus preocupaciones en torno a "la impunidad total, eligibilidad política" de personas acusadas de delitos de lesa humanidad, así como por "los secuestrados de quienes nada se sabe" y por "miles de niños reclutados" por las FARC "que no han llegado a sus hogares".



La principal cara de la campaña del "No", concluyó que a la larga será mejor tener una "paz para todos" en Colombia que un "acuerdo débil" para "la mitad".