Se cumplen 20 años del primer duelo entre Kaspárov y computadora

Un día como hoy hace veinte años el excampeón mundial de ajedrez Gary Kaspárov se enfrentó por primera vez con un rival inusual: la supercomputadora Deep Blue, de IBM, que sorprendió ganándole la primera de las seis partidas, disputadas en Filadelfia (Pensilvania).



Deep Blue, desarrollada para evaluar 200 millones de jugadas por segundo, fue la primera computadora capaz de imponerse a un campeón de ajedrez en una partida regulada por tiempo y por normas habituales de competición, y lo hizo en el arranque del duelo, el 10 de febrero de 1996, después de 37 movimientos.



"Sé que mi oponente es invisible, pero creo firmemente que no es invencible", afirmaba Kaspárov antes de la partida.



El desarrollo del choque, que se alargó por espacio de tres horas, fue el siguiente: BLANCAS (Deep Blue) - NEGRAS (Kaspárov) - (Defensa Siciliana.



Variante Alapin) .1. e4 c5 .2. c3 d5 .3. exd5 Dxd5 .4. d4 Cf6 .5.

Cf3 Ag4 .6. Ae2 e6 .7. h3 Ah5 .8. 0-0 Cc6 .9. Ae3 cxd4 10. cxd4 Ab4 11. a3 Aa5 12. Cc3 Dd6 13. Cb5 De7 14. Ce5 Axe2 15. Dxe2 0-0 16.

Tac1 Tac8 17. Ag5 Ab6 18. Axf6 gxf6 19. Cc4 Tfd8 20. Cxb6 axb6 21.

Tfd1 f5 22. De3 Df6 23. d5 Txd5 24. Txd5 exd5 25. b3 Rh8 26. Dxb6 Tg8 27. Dc5 d4 28. Cd6 f4 29. Cxb7 Ce5 30. Dd5 f3 31. g3 Cd3 32.

Tc7 Te8 33. Cd6 Te1+ 34. Rh2 Cxf2 35. Cxf7+ Rg7 36. Cg5+ Rh6 37.

Txh7+ Abandona.



"Sabíamos que la computadora tenía grandes fortalezas, pero no estábamos seguros de que fueran del calibre del campeón mundial", reconocía tras la partida Chung Jen, uno de los ingenieros informáticos de IBM.



Después de ese primer enfrentamiento, Kaspárov, nacido en 1963 en Bakú (Azerbaiyán) y que se consagró a sus 22 años como el campeón mundial de ajedrez más joven, se impondría en tres partidas y empataría dos más para superar a la máquina por 4-2.



Kaspárov, un genio del ajedrez que se caracterizaba por sus agresivos e inesperados ataques, recibió un premio de 400.000 dólares por su victoria sobre la máquina.



Aquella cita tuvo lugar en conmemoración del 50 aniversario de la creación de ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), la primera computadora electrónica del mundo, de 30 toneladas de peso y quince metros de largo, por parte de la Universidad de Pensilvania.



Sin embargo, Deep Blue tuvo su revancha. En mayo de 1997 una versión mejorada de dicha computadora retó nuevamente a Kaspárov a un segundo duelo celebrado en Nueva York y, en esa ocasión, la máquina resultó vencedora, por 3,5 a 2,5.



Aquel hito, la victoria de la máquina sobre el humano, alumbró el cortometraje documental "Signals: The Man vs. The Machine" (2014), dirigido por Frank Marshall.

