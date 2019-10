Una mujer de 70 años da a luz a su primer hijo

Un mujer india que dio a luz a los 70 años dijo el martes que no era demasiado mayor para ser madre por primera vez y que ahora su vida estaba completa.



Daljinder Kaur dio a luz el mes pasado a un niño después de seguir un tratamiento de fecundación in vitro durante dos años junto a su marido, de 79 años, en una clínica de reproducción asistida del Estado de Haryana (norte).



Casados desde hace 46 años, Kaur explicó que con su marido casi habían perdido la esperanza de tener un hijo y tenían que soportar la vergüenza de no ser padres en un país donde la esterilidad se considera a veces como un castigo de Dios.



"Dios escuchó nuestras oraciones. Mi vida ahora está completa. Cuidaré de este bebé yo sola. Me siento llena de energía. Mi marido también es muy cuidadoso y me ayuda tanto como puede", señaló Kaur en la ciudad de Amritsar.



"Como quería tanto tener un hijo por misma, cuando vimos la publicidad (de la fecundación asistida), pensamos que teníamos que intentarlo", agregó.



Kaur dijo que tenía unos 70 años, dando una edad imprecisa como suele ocurrir en India donde mucha gente no tiene certificados de nacimiento. Según un comunicado de la clínica, tiene 72 años.



El bebé fue concebido con un óvulo y esperma de la pareja. Tras pesar sólo dos kilogramos al nacer, el 19 de abril, el pequeño Armaan se encuentra ahora "sano y fuerte", dijo la clínica National Fertility and Test Tube.



El marido de Kaur, Mohinder Singh Gill, que tiene una granja en las afueras de Amritsar, dijo que su edad no le preocupaba y que Dios cuidaría de su hijo.



"La gente se pregunta qué pasará con el niño cuando muramos. Pero tengo fe en Dios. Dios es omnipotente y omnipresente, se cuidará todo", explicó.



Anurag Bishnoi, gerente de la clínica, dijo que al principio vio con escepticismo la posible fecundación in vitro pero luego las pruebas mostraron que Kaur podía llevar a cabo el embarazo.



"Al principio, intenté evitar el caso porque ella parecía muy frágil. Después le hicimos pasar todas las pruebas y cuando todos los resultados fueron correctos, seguimos adelante", declaró el doctor.



Éste no es el primer caso en India, donde una mujer de 72 años del Estado de Uttar Pradesh dio supuestamente a luz a gemelos en 2008, también gracias a la reproducción asistida.