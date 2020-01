Estudiar poco, pero de forma eficaz, es la clave para aprender

El aprendizaje está lleno de mitos y verdades a medias. Una de ellas es que mientras más se estudie, más se aprende. No obstante, varias investigaciones científicas respaldan la idea de que si se estudia menos tiempo, pero de forma más inteligente, se obtienen mejores resultados.



Toma en cuenta estos consejos, basados en estudios neurológicos, para hacer que el estudio sea más eficiente.

Sesiones de 25 minutos

La capacidad de concentración humana, y por tanto del aprendizaje, desciende drásticamente a partir de los 25 minutos. Por tanto, la manera más efectiva para aprender es siguiendo el método ‘Pomodoro’, que consiste en dividir las sesiones en fragmentos de esa duración, descansar por cinco minutos y luego retomar el estudio, señala el portal Gizmodo.

Repasar una y otra vez

Cuando no se vuelve a revisar lo aprendido durante varias semanas, puede olvidar hasta el 97%, según la ‘curva de olvido’ planteada por el filósofo alemán Hermann Ebbinghaus.

Repasar lo que se aprendió permite mover la información almacenada en el corto plazo a la memoria de largo plazo.



El método consiste en tomar apuntes de lo aprendido y volver a leerlo de forma inmediata, reescribir lo que se aprendió y criticar lo estudiado añandiendo ideas propias, señala el portal Universia.

Si no lo puedes explicar...

Significa que no has aprendido nada, dice un viejo refrán que tiene algo de cierto. El cerebro entiende y aprende conceptos cuando es capaz de destilarlos hasta su esencia misma.

La mejor manera de aplicar esto es simular que das una clase de 10 minutos con todo lo aprendido. Esto también te ayudará a saber qué parte no entendiste bien. Si puedes explicarlo todo, ya aprendiste.

¡A dormir!

Todos los estudios científicos sobre los beneficios del sueño para el funcionamiento del cerebro terminan en la misma recomendación: ¡duerman!

El sueño juega un papel fundamental en el proceso de aprendizaje porque es el momento en el que las ideas se fijan. El portal Gizmodo recomienda hacer un breve repaso, de cinco minutos, antes de dormir para asimilar mejor lo aprendido