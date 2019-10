Ferias amplían horario de atención el fin de semana

Los comerciantes de la feria de Barrio Lindo, de la navideña de Alto San Pedro y los del mercado Los Pozos ampliarán su horario de atención al público entre una y dos horas el sábado 20 y domingo 21, con el propósito de mejorar las ventas de sus productos de Navidad.



El mal tiempo y el hecho de que muchas empresas e instituciones aún no hayan pagado el aguinaldo a sus trabajadores son las causas para que las ventas estén por debajo de las expectativas, a decir de los comerciantes. No obstante, como la fecha límite para el pago del aguinaldo es mañana, los vendedores creen que las ventas subirán.



Esperan más gente

Freddy Vega, presidente de la Federación de Comerciantes de la feria Barrio Lindo informó de que este fin de semana piensan extender hasta la medianoche la atención al público, la cual normalmente es de 5:00 a 23:00.



Marco Laimes, que tiene su puesto de venta de aparatos electrónicos en la feria Barrio Lindo, expresó que espera mejorar sus ventas este fin de semana. En su tienda vende televisores de 21 pulgadas desde $us 230.

Verónica López, que comercializa juguetes y artículos navideños en este mismo centro comercial, comentó que la gente ha estado comprando más luces y adornos para el árbol de Navidad, así como muñecas y autos a control remoto.



Por su parte, Elena Sandóval, que tiene su tienda de juguetes en el área central del comercial Los Pozos, indicó que aguarda que entre sábado y domingo suban sus ventas, las cuales hasta ahora no han sido las que esperaba. Para ello, piensa atender a los compradores hasta las 21:00, es decir más de una hora de lo que habitualmente trabaja.



Así como Sandóval, fueron varios los vendedores del mercado Los Pozos que manifestaron que ampliarán su horario de atención al público con la intención de aprovechar la locura de las compras de fin de año.



Peter Cachi, que tiene su negocio de venta de artículos navideños en la feria de Alto San Pedro, manifestó que sus productos se están vendiendo menos de lo esperado y que este fin de semana espera mayor afluencia de compradores, por lo que trabajará desde las 7:30 hasta las 23:00.

“Ha venido poca gente a comprar, pero esperamos que este fin de semana la situación cambie una vez que paguen el aguinaldo”, señaló a su vez Maritza Colque, que comercializa juguetes en Alto San Pedro, añadiendo que trabajará el sábado y domingo hasta la medianoche.

Consumidores



Algunas personas, como Eduardo Sánchez, que acudieron ayer a estos lugares para hacer sus compras expresaron que estaban esperando que les paguen su aguinaldo para adquirir los regalos de Navidad y que consideran positivo la ampliación del horario de atención al público. Además, aguardan que los precios de ciertos productos bajen