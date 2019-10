En abril Quico retorna a Santa Cruz

Carlos Villagrán pisará nuevamente suelo cruceño. El actor y humorista mexicano traerá a Quico, uno de los personajes icónicos más queridos del programa de TV El Chavo del 8.



El hombre, de 72 años, que continúa divirtiendo a grandes y pequeños de todo el mundo brindará cerca de 15 presentaciones desde el 1 hasta el 12 de abril en el circo Abuhadba de la capital cruceña. Las entradas para disfrutar de sus ocurrencias aún no tienen costo.



Cuando cumplió 69 años le dijo al diario brasileño O Globo: “Por respeto a los admiradores voy a parar de competir contra mi peor enemigo, el Quico más joven que aparece todos los días en la televisión. No puedo disputar con él porque no envejecerá y yo no le simpatizo. Voy a sentir falta del público y de las risas. Es algo muy lindo”