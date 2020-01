Laura Bozzo descubre que su pareja es infiel

Laura Bozzo descubrió que su compañero durante 16 años, el cantante Christian Suárez, supuestamente tiene una relación sentimental con una mujer de 50 años y que reside en Miami, Florida.

La presentadora peruana, de 65 años, confesó al conductor Beto Ortiz, del programa Beto a saber, que se acababa de enterar de la supuesta infidelidad de su pareja. "No tenía la menor idea de esa relación de Christian con esa señora (...) Le deseo lo mejor y que si realmente están juntos, que les vaya muy bien", expresó.

Cuando Ortiz le preguntó si seguían juntos, ella contestó: “Esta relación no terminó nunca, me acabo de enterar. Christian está en mi casa mientras hablo contigo. No te lo puedo pasar porque no quiere hablar con nadie”.