Sugieren documental del cártel de medios estatales

El Alcalde Luis Revilla consideró este jueves que así como el Gobierno produjo un documental contra algunos periódicos se debe realizar otro sobre 'el cártel de los medios estatales' que, según la autoridad, se dedican a "mentir muchísimo". Consideró que el video gubernamental, que se presentó ayer, pone en riesgo a los periodistas."No he visto el documental, lo voy a ver y lo voy a tomar atención, pero me gustaría que alguien haga también otro documental sobre el cartel de los medios estatales que se dedican muchísimo a mentir como Canal 7, el periódico Cambio, Agencia de Noticas (ABI)", manifestó el burgomaestre.Recordó que el Tribunal Nacional de Ética Periodística declaró en mayo de este año probada una denuncia realizada por su autoridad contra el periódico Cambio por un editorial publicado el 30 de octubre de 2015 y recomendó a este diario gubernamental realizar la rectificación respectiva."Nosotros tenemos incluso procesos ganados ante el Tribunal de Ética por las mentiras en que incurren estos medios, así que, así como se hace un documental ojalá se hiciera una revisión también de las mentiras y falsedades en las que incurren los medios estatales", agregó.Consultado respecto a que con este tipo de documentales se pone en riesgo a los periodistas, el Alcalde consideró que es un error tratar de generar una confrontación entre los reporteros y la sociedad. "No es esa la manera de resolver el problema de la imparcialidad o del trabajo objetivo de los medios, deberíamos invertir recursos, esfuerzos como Estado para que los propios medios generen sus mecanismos de autocontrol", explicó.',Ayer, se estrenó el documental 'El cártel de la mentira”, que trata del papel de algunos medios de comunicación y periodistas en el denominado caso Zapata. Un documento detalla que el costo de dicha producción fue de 40.000 bolivianos.