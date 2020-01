Un boliviano comparte con las estrellas de los Billboard

La alfombra roja de los Billboard latinos recibió a los artistas musicales más importantes del momento y como ha sucedido antes, Jennifer López se robó todas las miradas de los que tuvieron la suerte de asistir. Entre el público se encontraba el periodista cruceño Guillermo Moretta, que logró conversar con la diva y también se fotografió con las celebridades que fueron premiadas la noche del jueves.

El corresponsal de ATB ha cubierto alfombras rojas en Estados Unidos junto a Sandra Coscío desde hace siete años, pero esta ocasión fue especial. "Estaba saliendo de uno de los camerinos y me encontré a la 'Diva del Bronx' sentada con el teléfono en la mano. Ella levantó la mirada y me dijo: '¡hola! Gusto en conocerte', a mí se me paró el corazón y le dije que el gusto era mío al conocer a una verdadera reina", relata Moretta.

Después de cruzar unas palabras, Guillermo quedó convencido de que la artista es una mujer muy sencilla y "más de lo que él esperaba ver". Aunque no se pudo tomar una foto con JLo por su seguridad, el momento quedará en su memoria para siempre. Sin embargo, sí pudo posar al lado de estrellas como Wisin, Nicky Jam, J.Balvin, Aracely Arámbula, Noel Schajris, Gente de Zona, Ana María Polo y Zion y Lennox.

Guillermo con J.Balvin

Acompañado de los cantantes de Gente de Zona

Con la famosa doctora Ana María Polo

Con el ganador de la noche, Nicky Jam

El reportero fue parte del quipo de Luis Fonsi

Zion, de Zion y Lennox

Abrazando a la hermosa Aracely Arámbula