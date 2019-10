Ministro de Chile se desdice ahora del mar soberano

El nuevo ministro de Defensa de Chile, José Antonio Gómez, salió de inmediato a responder las críticas sobre su designación, tras rememorarse sus declaraciones de apoyo a darle a Bolivia una salida soberana al mar.



"El Gobierno en eso ha sido claro y preciso en términos de que lo que hemos dicho es que hay un camino que no tiene mar con soberanía. Por lo tanto, ése es el camino que voy a seguir, como corresponde al ministro de Defensa, con las directrices que el Gobierno me ha manifestado", señaló la autoridad, según cita radio Cooperativa.



Además señaló que "lo que yo haré es lo que corresponde a las políticas del Gobierno", mostrándose totalmente alienado a las políticas de la presidenta Michelle Bachelet e intentando dar por cerrada la controversia.



Durante 2013, cuando era exsenador y pugnaba por la presidencia de Chile, Gómez afirmó que "a Bolivia hay que darle una salida al mar, incluso con soberanía", abogando para que se de solución al "problema de un país hermano".



En ese entonces, Gómez sugirió que se busque una solución junto a Perú y sin partir el territorio chileno, explicando que "hay que resolver la demanda (marítima) y a mi me da la impresión que hay caminos posibles, pero se requiere la participación de un tercero".



El ahora titular de Defensa asumió el cargo en remplazo de Jorge Burgos y se convirtió en uno de los hombres fuertes del Gobierno chileno, tras el cambio que realizó en su Gabinete de ministros producto de una crisis política.