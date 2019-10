Hoy es Día del Hombre y también... del Retrete

Si eres hombre y te felicitaron no te sientas extraño, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) estableció en 1999 el Día Internacional del Hombre, por lo que no se trata de ninguna celebración inventada y es tan oficial como el Día de la Mujer.



El Dia del Hombre se celebra "con el objetivo de promover la igualdad de género, fomentar la no discriminación a los hombres, resaltar el rol positivo y las contribuciones que hacen los hombres a la sociedad y a su comunidad y también abordar los temas de salud masculina todas las edades".



A pesar de que en los últimos años se ha popularizado, el Día del Hombre no ha logrado el mismo impacto que el de sus pares femeninas. Hoy no hay rosas, chocolates ni asueto laboral para ellos, pero sí muchos memes, ya que es internet quién se ha hecho eco de este festejo.



Estos algunos de los memes:,

El día del retrete



Pero este 19 de noviembre también se celebra el Día Internacional del Retrete, fue establecido por la Organización de Naciones Unidas con el objetivo de crear consciencia acerca de las personas que no tiene acceso a un retrete en todo el mundo, a pesar de ser un derecho humano el disponer de agua potable y un buen saneamiento.



2 .400 millones de personas no cuentan con buenas letrinas y mil millones aún defecan en el aire libre. Los retretes deficientes aumentan el riesgo de enfermedades y la malnutrición, especialmente de las mujeres y los niños. Las mujeres y las niñas se arriesgan a ser objeto de abusos y violaciones porque no tienen un retrete que ofrece privacidad.



Este 2015, el Día del Retrete "se centra en el vínculo entre el saneamiento y la nutrición para llamar a la atención sobre la importancia de los aseos a la hora de tener una mejor nutrición y una mejor salud", según señala un boletín de la ONU.