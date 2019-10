Entradas para Guns N' Roses en Perú a $us 372

Las entradas para el concierto que el grupo estadounidense Guns N" Roses presentará en Lima el próximo 27 de octubre oscilan entre los 171,50 y 1.232 soles (entre 51 y 372 dólares al cambio actual), informó la promotora que llevará al grupo a Perú.



La actuación en la capital peruana dará el pistoletazo de salida a la gira latinoamericana Not in this Lifetime Tour, que pasará después por Chile, Argentina, Brasil, Colombia y concluirá en Costa Rica.

Las entradas podrán ser adquiridas a partir del 25 de julio y tendrán un 15 % de descuento hasta completar el 30 por ciento del aforo del Estadio Monumental de Lima.



Con estos precios, el concierto se posiciona dentro de los diez con entradas más caras en la historia en Perú, una clasificación que encabezan The Rolling Stones, que tocaron el pasado marzo y su ticket más costoso alcanzó los 685 dólares.



Aunque Guns N" Roses ya tocaron en la capital peruana en 2010 no lo hicieron con la formación original (que es la que gira este año) y como recuerda hoy el periódico El Comercio, el concierto es recordado porque el grupo actuó con cuatro horas de retraso