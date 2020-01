José Madero trae lo suyo y el recuerdo de Panda

Apostar por algo propio, pero manteniendo cierta parte de la esencia que lo marcó en Panda, la banda con la que se dio a conocer hace 20 años, es la apuesta de José Madero Vizcaíno. El artista mexicano vuelve a Bolivia después del último concierto que dio el grupo roquero en la sede de Gobierno hace dos años. Esta vez lo hace con su proyecto personal, con un disco que ya ha sido saboreado por sus fans (Carmesí) y con uno nuevo que viene a promocionar (Noche).

Dos shows



Y todo comienza precisamente esta noche. La capital cruceña será la primera parada del autor de Plural siendo singular, cuando se presente en The Dubliner, desde las 22:00. Se espera al menos a unas 800 personas en el local situado en el sexto piso de Cine Center.

Las entradas continúan disponibles en radio Hit (Urbarí, calle Masavi # 25), Cine Center (segundo anillo, casi av. Santos Dumont) y Zona Roja (calle Pari # 84). Los precios de las localidades con Bs 600 (súper vip), 400 (vip) y 250 (general).

Mañana es el turno de La Paz. Esta vez la cita es en el coliseo Don Bosco. En esta ciudad las entradas están Bs 500 (súper vip), 300 (vip), 200 (preferencia) y 150 (general), y se venden en Burger King de El Prado. La producción de ambos recitales en Bolivia está a cargo de la radialista Marjorie Vega.

Propuesta creativa

“En Panda tenía canciones completamente mías, pero que estaban hechas para el grupo, es decir, un rock más pesado y distorsiones bien marcadas. En esta nueva propuesta estoy experimentando más con la balada, la idea es ofrecer cosas que no sean tan familiares a lo que hacía antes”, dice Madero, respecto a lo que dejó atrás.



Pero el mexicano también se trajo cosas consigo. La experiencia con Panda le permitió desarrollar algunas de las ideas que aún mantiene, solo que esta vez tiene la oportunidad de explotar algunas vetas que en su momento no fueron tan visibles. Ahora se muestra como un compositor más oscuro tanto en la parte letrística como estética. Madero aclara que todo eso es resultado de una búsqueda como artista más que un reflejo de sus vivencias personales. Su fascinación por el terror le hace más fácil escribir sobre su lado oscuro y encontrarle el gusto a la idea de narrar historias con matices pesimistas.



Esa visión estética se puede apreciar en los videos de canciones como Sinmigo y Noche de brujas, el primer corte de su nueva producción, que ya viene sonando con buena respuesta en las radios. “Como ahora trabajo solo no tengo que estar convenciendo a nadie de cuál es la idea que quiero. Por eso he decidido usar este escaparate para hacer videos que contengan cierto magnetismo y darles un plus con el género del horror, que me gusta tanto”, dijo Madero en una reciente entrevista concedida a Sociales&Escenas.