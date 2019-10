Ministro de Autonomías demanda a Romel Porcel

El ministro de Autonomías, Hugo Siles Núñez del Prado, inició una demanda penal en contra del concejal Francisco Romel Porcel Plata, actual secretario del Concejo Municipal de Santa Cruz, por los delitos de difamación pública, calumnias e injurias.



Según la demanda planteada, Porcel vertió declaraciones lesivas a la dignidad de la autoridad de Estado en la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, realizada el 28 de julio, en instalaciones de la sub-alcaldía del Distrito Municipal N° 1.



En la querella formal, Siles explica que las afirmaciones de la autoridad edil cruceña vulneran su dignidad como persona, como un ciudadano de bien y su honorabilidad como servidor público, más aun cuando son realizadas de forma pública y tomando en cuenta que tales afirmaciones no corresponden a la verdad.



"Resulta inaceptable que una autoridad edil del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, concejal Porcel, haga semejante declaración, acusación o comentario alusivo a mi persona", señaló Siles, según cita la nota de prensa de la entidad.



La querella fue producto de las declaraciones del concejal Porcel quien dijo: "El que es ministro ahora, Hugo Siles, era el que fiscalizaba toda la comisión desde El Torno hasta Santa Cruz, hacía las reuniones, pero por su proyecto de áridos, no para el beneficio de la población, tenía su interés el actual Ministro de Autonomías".



La gestión de Hugo Siles como concejal

?

La autoridad explicó que cuando fue concejal del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, entre el año 2011 al 2013, hizo gestiones para resucitar la Mancomunidad Metropolitana de Santa Cruz, "herida de muerte" por la gestión del alcalde Percy Fernández quien no se preocupó en la regulación de áridos sobre el río Piraí.



El ministro de Autonomías recordó que el principal obstáculo para que las gestiones que realizó lleguen a buen término fue la pasividad, el ausentismo y la irresponsabilidad de la gestión del alcalde Percy Fernández.



"Por ello es inaceptable estar siendo aludido por el Concejal Porcel, el cual deberá responder ante la justicia por tamaña irresponsabilidad en sus comentarios y afirmaciones", añadió Siles.