Una bomba entre las comadres

Esta tarde, el cantante Fabio Zambrana sacudió la cabina de EL DEBER Radio. Entró al aire en el programa Las Comadres con ese característico chulito, donde se lee "Bolivia", y con ese humor que lo acompañó durante su larga trayectoria artística. Y, ¿saben qué? ¡Se armó la bomba!

El creador de La Bomba conversó de todo con las conductoras Yuli Peña y Nicole Nostas. Hizo un Facebook Live y prometió volver pronto para seguir dando a conocer sus travesuras cuando era un niño.

Zambrana contó que su esposa, Fabiola Bruno, continúa con su tratamiento del cáncer en EEUU. Él y su hijo, Andrés, la visitaron recientemente y estuvieron a su lado a lo largo de un mes. Dijo que la acompaña su hermana, que vive a 20 minutos del hospital de Stanford (California).

"Ella es mi amiga, mi amante, mi esposa, mi compañera, mi todo", agregó el famoso. Aseguró que el divorcio le "enseñó mucho" y que está enamorado "más que nunca" de su mujer. También añadió que jamás le fue infiel: "Ni yo a ella ni ella a mí... No necesitamos a nadie más, somos el uno y el otro".

"Yo era el vándalo"

Durante su niñez, Fabio tuvo un grupo de amigos donde figuraba Juan Carlos Rivero (director de Opinión del diario EL DEBER), y no calló nada en el momento de recordar algunas de las travesuras juntos. "Éramos unos 'roba-caña' y 'roba-mangas'. Si está Cachito por aquí de seguro hubiera querido que no cuente nada", dijo en son de broma.

De manera sorpresiva, Cacho Rivero apareció en la Redacción de EL DEBER e ingresó a la cabina 'para defenderse' y así se armó un colorido diálogo entre grandes amigos que pasaron inolvidables momentos. "Cachito siempre fue el correcto del grupo, yo era el vándalo", dijo Fabio. Y al otro lado del micrófono se escuchó: "No recuerdo lo de las cañas, pero sí lo de las mandarinas", aseveró el ejecutivo del Diario Mayor.

Ahí vino otra anécdota. Fabio otra vez recordó: "Cacho siempre compartía sus juguetes con nosotros... Un día apareció con una 'moto-bici' y yo me subí a ella y no me detuve nunca. Me fui adonde una pelada y le dije que era mía". Las risas abundaron en la cabina. "También sé otras historia de Henry Jesús Paniagua. Si lo invitan a la radio, volveré y las contaré", sentenció el querido cantante boliviano.

Al final don Juvenal (personaje interpretado por Fabio) saludó a los seguidores de Yuli Peña y Nicole Nostas y las hizo reír aún más. Las Comadres retornarán mañana, de 15:00 a 17:00, por EL DEBER Radio 103.3 FM, por la cuenta de Facebook o por aquí: www.eldeberradio.com