José Orlando Peralta: "Este referendo marca un punto de inflexión"

Este referéndum está empezando a marcar un punto de inflexión. Si bien el paradigma hegemónico del MAS todavía no se ha quebrado, pero ya hay ciertas acciones embrionarias que muestran que esto empieza a tomar otro sendero, nuevos rumbos a partir del mismo desgaste del proyecto, sobre todo por el tema de corrupción que empieza a posicionarse.



El carácter posterior a los resultados de este Referéndum Constitucional es histórico, porque se juegan 10 años de gestión si gana el SI. Si gana el NO el oficialismo, apenas conozca los resultados, empezará a trabajar su candidatura 2019, porque no se va a quedar tranquilo, va a tratar de crear nuevos candidatos para poder posicionarlos en el imaginario durante los cuatro años que le quedan de gestión.



Estoy seguro que en el oficialismo más de uno aparecerá como presidenciable y habrá conflictos, porque todos están trabajando de forma manifiesta o latente, todos quieren estar en el poder, es parte de su naturaleza humana y ahí veremos quién tiene la batuta.

Esto ha hecho que gran parte del voto indiferente o indeciso, que se daba años antes porque a mucha gente no le interesaba participar, esta vez manifieste su posición política, porque la gente ha tomado más conciencia y en este proceso las redes sociales han marcado tendencias.



La jornada ha tenido irregularidades excepcionales, inicialmente parecía que iba a ser algo generalizado, pero luego se calmó ante el anuncio del Tribunal Electoral Departamental (TED) en Santa Cruz que aprobó una normativa excepcional. Ha sido una jornada con una normalidad aparente, exceptuando unos cuantos casos de irregularidades donde no pudieron votar.