Polémica por la elección de una aspirante a reina del Carnaval de Tarija

Este viernes, a las 19:30, en el coliseo Universitario, se realizará la elección de la reina del Carnaval de Tarija 2017, previo a eso surgió una polémica relacionada a una candidata que no cumpliría uno de los requisitos del certamen: la aspirante sería mamá.

Igor Pedraza, asesor legal de la Secretaría de Turismo y Cultural Gobierno Municipal, comentó al diario tarijeño Nuevo Sur que no recibió ninguna denuncia de manera oficial sobre el caso de esta joven y aclaró que la Secretaría lanzó una convocatoria abierta, de manera transparente y que en todos los eventos se exige el cumplimiento de esos requisitos.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno Municipal, Rita Miranda, apuntó a que si la postulante estaría negando su maternidad y mintiendo para ser parte del concurso, no podría participar del mismo, debido a que entre los requisitos no permiten la participación de madres, con el objetivo de precautelar la seguridad de los niños y que los mismos no estén descuidados en ningún momento.

En el transcurso de la tarde del jueves, 10 participantes asistieron de manera puntual al patio del Cabildo para firmar una declaración jurada, la cual demuestra que todas dan cumplimiento a los requisitos pertinentes; tarea que se realiza a través de un trabajo conjunto entre el personal de la Secretaría de Turismo y Cultura para preservar la elección de la reina del Carnaval Chapaco 2017, pero la postulante que estaba en observación no asistió a firmar el documento.

Griselda Márquez, encargada de la preparación de las candidatas del concurso, dijo a SOCIALES que este viernes a mediodía es el último ensayo de las chicas, pero que no estaba al tanto sobre si la postulante observada seguiría en carrera por la corona.

Requisitos