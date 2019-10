Lo que no debe de hacer si quiere evitar una multa

Para evitar que le retiren la placa y que además lo multen económicamente, usted deberá respetar las normas de tránsito y no caer en las infracciones de esta lista:



Señalización. No se puede estacionar cuando existan letreros de “Prohibido estacionar”. Muchos ignoran los letreros, usted no lo haga.



Peatones. Si no hay un letrero de prohibición, pero si un paso de cebra, tampoco se puede parquear. Lo mismo si existe una franja amarillo pintada en el cordón de la acera generalmente cerca de las esquinas.



Hidrante. No se puede estacionar en donde hay una bomba de agua.



Paradas. No puede estacionar en las paradas de servicio público ni colocar su vehículo a 45 grados de la acera.



Parqueos. La Dirección de Tráfico y Transporte informó que hay registrados 102 estacionamientos con una capacidad total para 3.215 vehículos en el centro de la ciudad.



Doble fila. Ningún vehículo puede parquear junto a la vereda izquierda de la calle.