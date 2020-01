¿Cómo afecta la falta de sueño a la salud?

En la actualidad existen personas que no pueden conciliar el sueño fácilmente, otras que por obligaciones laborales son forzados a descansar menos de las horas habituales. Sin embargo, estas desconocen las consecuencias físicas y psicológicas que pueden sufrir.



Shirley Cramer, directora ejecutiva de la Real Sociedad de Salud Pública, en una entrevista brindada a la BBC, indicó que aquellas personas que se privan de un descanso confortable tienen un riesgo mayor de padecer enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y depresión.



La especialista indicó las características de calidad del sueño, son las siguientes:



- Profundidad: para poder tener un sueño restaurador este debe ser profundo.



- Continuidad: debe ser continuo, el poder descansar durante la noche sin interrupciones.



- Duración: la duración del sueño debe ser la suficiente para estar activos todo el día (entre 7 y 8 horas).



Consecuencias que ocasiona la falta de sueño



- Depresión y Ansiedad: El Instituto de Medicina del Sueño informó que la falta de descanso es uno de los índices que incide en la depresión, ansiedad y problemas psicológicos.



- Riesgo de Accidentes: la especialista añadió que la mayoría de las personas que sufren de falta de sueño están propensas a tener accidentes de tránsito, debido a la poca concentración que las personas tienen cuando no han dormido bien.



- Bajo rendimiento físico: las personas que no duermen bien presentan limitaciones en sus actividades cotidianas.



- Disminución de la Capacidad Cognitiva: los efectos que ocasiona la falta de sueño también afecta en el desarrollo mental, como ser: la capacidad de atención, la memoria y el aprendizaje.

.