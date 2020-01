Defensor cuestiona spots que abusan de la mujer

El Defensor del Pueblo, David Tezanos, expresó su preocupación por la difusión de publicidad que afecta la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres y cuestionó la forma en cómo algunas empresas promocionan sus productos y servicios, incluso, incumpliendo normativas en derechos humanos.



Lamentó el rechazo de parte de la sociedad y de grupos de activistas en derechos humanos y que, inclusive, se hayan emitido sanciones simbólicas, se continúen difundiendo campañas publicitarias que lucran con la imagen de la mujer al atribuirle imágenes estereotipadas que perpetúan la difusión de prácticas que entrañan y reproducen violencia y generan, sin pensarlo, coacción, malos tratos, agresión contra este género y hasta feminicidios, y se apartan de la prevención.



Tezanos Pinto recordó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, en su Observación General N° 19/1992, señala objetivamente, que la difusión de la explotación comercial de la mujer como objeto sexual, antes que como persona, contribuye a la violencia.



"Llama la atención que se argumente desconocimiento sobre la ilegalidad de estas acciones, cuando las mismas exponen unidimensionalmente la belleza y vulneran la dignidad de la mujer, como derecho reconocido en el Artículo 21 de la Constitución y la garantía normativa de prohibición de violencia expresada en el Parágrafo II del Artículo 15 de la norma suprema y los derechos proclamados en los instrumentos internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer", manifestó, de acuerdo al reporte de esa institución.



Anunció que la institución defensorial elaborará una propuesta de estrategia interinstitucional encaminada a crear conciencia entre los trabajadores de los medios de comunicación públicos y privados, a fin de evitar los estereotipos de género en los medios y en la difusión de los anuncios publicitarios.



El director del spot publicitario de Corimexo, Miguel Chávez, dijo hace días en una entrevista con EL DEBER que "no nos consideramos tan machistas como la gente piensa", mientras Stephanie Herela, la modelo que protagoniza la campaña sostuvo que "si a la gente no le parece, por qué tiene que venir y chocar contra mí. Ellos hablan de libertad de expresión, pero cuando defiendo mis ideales recibo una cantidad de ataques, aunque también recibo más apoyo que insultos".



Al respecto, ONU Mujeres convocó al cumplimiento de las normativas vigentes en Bolivia para sancionar la violencia mediática y simbólica que se ejerce en contra de las personas de sexo femenino, a tiempo de expresar su preocupación por los estereotipos de género que se registran en los medios de comunicación y en particular las caracterizaciones sexistas de las mujeres.