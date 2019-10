Chávez se niega a aclarar manejos de la Federación

Carlos Chávez se negó a entregar información al ministerio de Transparencia información referida al manejo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), por considerar que esa instancia gubernamental no es competente para realizar ese pedido.



"He recibido respuesta del presidente de la FBF, que nos permite aseverar que Carlos Chávez no dice la verdad, le miente al país. Por escrito dice que el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción no tiene competencia para acceder a la información", explicó la titular de esa cartera de Estado, Lenny Valdivia.



La solicitud buscaba "conocer la situación financiera y económica de esa organización deportiva" y fue realizada ante el escándalo mundial por el pago de sobornos que salpica a la administración del fútbol en el país.



La autoridad afirmó que el propio Chávez se comprometió a someterse a cualquier investigación, tras negar recibir entre 1,5 y 7,5 millones de dólares de sobornos por la adjudicación de los derechos comerciales de la próxima versión de la Copa América.



El presidente de la FBF se volvió a ausentar del país para asistir a la inauguración del torneo regional de selecciones en Chile, mientras que la Fiscalía le inició un proceso contra la dirigencia del fútbol por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, delitos tributarios, uso indebido de influencias y beneficios en razón de cargo.