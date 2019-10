8 tips imprescindibles para tu romería a Cotoca

Esta es la jornada, además de la víspera del 15 de diciembre, en la que cientos de miles de peregrinos emprenden marcha desde el cuatro anillo de la ruta este de la ciudad de Santa Cruz hasta el municipio de Cotoca, en gratitud por los favores recibidos o con pedidos a la patrona de los cruceños.



Todos los que ya han recorrido esta ruta saben que los 18 kilómetros de peregrinaje provocan un agotamiento del más alto nivel. Para que esta caminata sea menos agobiante para ti, acudimos al reconocido médico y deportista de Santa Cruz Douglas Villarroel para que nos dé consejos de modo que en esta caminata tu cuerpo y, en especial, tus pies, se resientan menos. Te los compartimos a continuación:



1. Descansar lo suficiente antes de hacer la caminata. Lo ideal es hacerlo antes del peregrinaje y, en lo posible, evitar salir cansado o estresado.,

2. Comer antes y durante la caminata. Entre una hora y media o dos antes de emprender la marcha es aconsejable ingerir un yogurt descremado, con pan blanco y mermelada. Su cuerpo necesita comida para obtener energía y caminar mayores distancias.



Lleve un par de bocadillos en una bolsa resellable para comerlas fácilmente durante la caminata. Algunas meriendas saludables son las barras energéticas, las pasas o las nueces.,

3. Vestimenta. Use telas que expongan la piel al oxígeno y permitan que su cuerpo transpire. Los tejidos transpirables ayudarán a prevenir rozaduras y ampollas en la piel. También ayuda el uso de lubricante en las zonas donde haya experimentado rozaduras.,

4. Hidratación. El agua contribuye a mantener la energía y la fuerza. Lleve consigo una botella con agua.

5. Prepare sus pies. Las largas distancias pueden causar molestias y dolor en los pies. Haga descansar sus pies lo más que pueda. Limpie y corte las uñas para evitar molestias en la parte delantera de los pies. Use calzado ligero y transpirable para evitar las ampollas dolorosas.,

6.- Cómo vestir. Debes llevar ropa holgada, liviana y fresca, verifica cómo va estar el clima antes de elegir la ropa que usarás. Los pantalones de mezclilla tienden a pesar mucho cuando están mojados, procura utilizar pantalones de telas livianas y resistentes. Una polera puede ser más cómoda y práctica que una camisa. Lleva zapatos cómodos. Mejor zapato tenis. Nunca utilices un calzado nuevo. Lleva una gorra o sombrero.

Nunca uses zapatos sin calcetines.,

7.- Qué llevar. En una caminata larga cualquier peso adicional es importante, lleva solo las cosas que vas a utilizar en el trayecto. Lleva solo el dinero necesario para tus gastos durante el recorrido. No lleves cantidades importantes de dinero. Lleva el alimento necesario para comer, sin excederte, para que tengas facilidad de movimiento. Lleva una linterna con pilas. Si requieres de algún tipo de medicamento, empácalo adecuadamente y procure que tus compañeros estén al tanto de tu necesidad de medicamentos. No olvides un impermeable liviano.

8.- Durante el recorrido. En caminos y veredas, utiliza el lado izquierdo del camino para transitar. No te separes del grupo. Si por alguna razón llegaras a perderte, quédate donde estás, no trates de buscar una salida, espera a que vengan por ti. No corras riesgos innecesarios. Muchas veces es mejor caminar un poco más, pero con seguridad que por tratar de economizar trayecto pongas en peligro su integridad física.