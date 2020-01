COB exige juicio contra ministros por muertes de mineros y viceministro

La Central Obrera Boliviana (COB) exigió este viernes juicio contra los ministros de Estado, contra policías y mineros cooperativistas responsables de los últimos enfrentamientos que terminaron con el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.



El máximo dirigente de la COB, Guido Mitma, exigió que el juicio no solo llegue a los mineros cooperativistas sino a las autoridades de Gobierno y a los policías, porque en este conflicto no solo murió el viceministro de Régimen Interior sino mineros.



"Vamos a exigir juicio de responsabilidades para ministros, porque estaba en manos del Gobierno solucionar (el conflicto)", declaró Mitma a ANF. Aunque no precisó qué autoridades deben ser sometidas a proceso, dijo "que el país sabe qué ministros han ocasionado estos problemas".



En su criterio, la "actitud de engreído del Gobierno" está provocando todos los problemas con sectores sociales afines al Movimiento al Socialismo, y que lo más grave es que cada vez "se suman más errores" a la gestión gubernamental.



"Es importante la investigación. Estamos plenamente de acuerdo que el peso de la ley llegue a los responsables, pero no solo a los mineros, también para el Gobierno porque hubo dos compañeros que murieron. Es importante un pliego de acusaciones".



En el conflicto, según informe oficial, murieron dos mineros, aunque los cooperativistas bablan de un tercer fallecido. Los bloqueadores perecieron por impacto de bala, mientras que Illanes fue golpeado por los cooperativistas.



Mitma manifestó que el Gobierno tenía en sus manos la solución del conflicto, pero lamentó que no haya tenido la capacidad de dar respuestas oportunas.



Los cooperativistas se movilizaron en rechazo a las modificaciones a la Ley General de Cooperativas la que según el sector, establece la sindicalización de mineros; asimismo plantearon la asociación mixta con privados.