Vea las inusuales canchas de fútbol en Tailandia

En Tailandia la falta de espacios recreativos en los barrios y la delincuencia son dos de los problemas más notables. Por lo tanto, se creó la necesidad de combatir estos dos temas de raíz.



Sin embargo, la infraestructura del terreno no permite fácilmente la creación de dichos espacios, lo que ha sido un obstáculo a la hora de buscar una solución.



Por esta razón, se creó un proyecto para construir canchas de fútbol asimétricas que se adapten a los terrenos que sobran en cada barrio, con el fin de que los ciudadanos de los sectores más poblados puedan disfrutar de la recreación al aire libre. Su nombre es, The Unusual Football Field Project.



De esta manera, las pequeñas parcelas irregulares se convierten en campos de fútbol y no en focos de basureros o áreas peligrosas. Lugares que se pueden aprovechar para que los jóvenes y niños tengan alguna actividad que hacer antes de dejarse llevar por malas influencias.



El portal Designboom, publicó un video que recopila imágenes sobre los lugares donde fueron ubicadas las canchas. En este se puede observar los cambios positivos que ha generado este proyecto en la población. No solo hay un cambio estético sino emocional.