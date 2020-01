Reclaman por falta de apoyo a Escuela de Teatro

La Escuela Nacional de Teatro (ENT), ubicada en la zona del Plan 3.000, está en alerta por la falta de recursos que le permitan operar, situación que se repite prácticamente desde que fue creada, hace 12 años.



El viernes pasado, el director de esta institución Marcos Malavia estaba a la espera de un desembolso de $us 30.000 de parte de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, como una ayuda a su situación. Este viernes 30 es el nuevo plazo que la Secretaría de Cultura del municipio ha puesto para entregar el dinero. Este aporte económico debió efectuarse el año pasado, pero no se cumplió por razones burocráticas.

Reacciones

El actor y director cruceño, Gerónimo Mamani, mencionó que sabían de la lamentable situación de la ENT y que están a la espera de la respuesta de la Alcaldía para tomar las medidas pertinentes. Mamani es uno de los consejeros de la Asociación de Actores y Actrices de Teatro (Asatt) de Santa Cruz y recalcó que todos los miembros de la asociación están dispuestos a pelear por un mejor trato para las actividades culturales de Santa Cruz.



“No somos unos cuantos los que queremos un mejor presupuesto y un mejor trato de parte de la Alcaldía y de otras instituciones. Somos muchos y estamos vigilantes de lo que pueda suceder”, expresó Mamani.



Ariel Vargas, uno de los actores que se graduó de la ENT, y que el año pasado levantó la sala de teatro Snack Tía Ñola, dijo que es vergonzosa la forma en que tratan a todas las iniciativas culturales e instituciones como la escuela. “No solo no apoyan, muchas veces apoyan por cumplir; se nota que no les interesa si existe o no existe este tipo de instituciones”, mencionó Vargas