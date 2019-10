¿Por qué es sensible para Obama su viaje a Kenia?

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, conversará con su homólogo Uhuru Kenyatta sobre temas económicos, lucha contra el terrorismo, democracia y respeto de los derechos humanos durante su visita a Kenia este fin de semana.



Además, este viaje representa algo emocional para el mandatario estadounidense: Kenia es el lugar donde ha buscado desde su juventud una parte de su identidad. Allí nació su padre, una figura ausente desde que tenía dos años, informó el diario español El País.



La figura de Barack Obama padre domina el significado personal de este viaje, en el que cualquier gesto o conversación del presidente con su familia es tan interesante como los desafíos geopolíticos del cuerno de África.

?

El Air Force One, el avión presidencial, aterrizó en torno a las 20:00 (hora local), en el aeropuerto internacional Jomo Kenyatta de Nairobi, que permaneció cerrado al tráfico aéreo desde horas antes.



El presidente norteamericano fue recibido por una extensa comitiva encabezada por su homólogo keniano, Uhuru Kenyatta, y en la visita de tres días Obama estará rodeado de fuertes medidas de seguridad.



Conoce más: Conoce la rama keniana de la familia de Obama



Economía



Oficialmente, Barack Obama viaja a Kenia para dar un discurso en una cumbre internacional sobre negocios, el sábado en la capital, en el que destacará "los avances y el potencial" del país, según el presidente keniano.



También está previsto que Washington y Nairobi firmen varios acuerdos referentes al sector de las infraestructuras y de la salud. La intensificación de las inversiones y las relaciones comerciales abarcarán el grueso de las conversaciones bilaterales del sábado.



Estados Unidos es el segundo socio comercial de Kenia, por detrás de la Unión Europea.



Aunque el país africano intenta fomentar las inversiones extranjeras, arrastra aún una mala reputación por su corrupción, ocupando la posición 145 de 175 en el índice establecido por la ONG Transparencia Internacional.



Terrorismo



La seguridad y la lucha contra el terrorismo serán una cuestión "central" de las discusiones con Obama, aseguró Kenyatta, que recordó que su país "trabaja en estrecha cooperación con los servicios estadounidenses" para combatir la amenaza de Al Shebab, un grupo islamista somalí afiliado a Al Qaida.



Kenia ha sido fuertemente golpeada por el integrismo islamista desde 1998, año en el que el grupo Al Qaida atacó la embajada de EEUU en Nairobi matando a 224 personas.



En 2011, las tropas kenianas entraron en Somalia para combatir a los shebab y, posteriormente, se unieron a la Amisom (la fuerza de la Unión Africana) en apoyo al gobierno somalí contra el terrorismo.



Como respuesta a esta participación, los shebab intensificaron sus operaciones en Kenia, con ataques espectaculares como el del centro comercial Westgate de Nairobi, en septiembre de 2013 (67 muertos), o el de la universidad de Garisa (148 muertos), el pasado abril.



Derechos Humanos



El menú de las discusiones incluye también cuestiones relacionadas con el respeto a la democracia. La promoción de los derechos humanos será un punto clave.



Obama tiene previsto reunirse con representantes de dos ONG musulmanas que fueron incluidas en una lista de organizaciones acusadas de apoyar el terrorismo tras el ataque en Garisa.



Un punto de fricción en esta materia puede ser la cuestión de los derechos de los homosexuales. El vicepresidente keniano, William Ruto, es abiertamente homófobo.



El presidente Kenyatta aseguró que los derechos de los homosexuales "no son un problema para la gente de este país" y no estará "para nada en el programa".



Justicia



Según Uhuru Kenyatta, Obama se reunirá también con Ruto, acusado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de lesa humanidad tras las violencias postelectorales de Kenia de 2007.



La visita de Obama a Kenia se había visto obstaculizada durante mucho tiempo por la inculpación al propio Kenyatta por el TPI. Las investigaciones se abandonaron en diciembre, debido, según los fiscales del TPI, a la obstrucción del Gobierno de Nairobi.



El hecho de que no se haya hecho justicia con las víctimas de aquellos acontecimientos de 2007 también podría ser abordado durante los siguientes días.