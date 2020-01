Hay 418.000 dosis contra la influenza

Hay 418.000 dosis contra el virus H3N2 que produce influenza, pero la gente no acude a los centros para hacerse inmunizar, según se pudo evidenciar ayer en un recorrido realizado por algunos de los centros que funcionan durante las 24 horas.

Las dosis han sido distribuidas en todos los centros de salud donde la gente puede acudir de lunes a viernes, aunque los fines de semana también pueden hacerlo en todos los centros donde la atención es de 24 horas, como ser Santa Rosita, Santa Isabel, Norte, Bolinter, San Luis y Perpetuo Socorro.

Ayer hubo poca afluencia de gente en el Santa Isabel. Algunas personas que se vacunaron contra la influenza llegaron por otras razones de salud y, orientados por los médicos que las atendieron, terminaron por hacerse inmunizar.

“No es que la gente no lo sepa, porque hemos anunciado a través de los diferentes medios que hay vacunas en todos los centros. Lamentablemente, mientras no hay muertes, la gente no se hace inmunizar”, manifestó Roberto Tórrez, director de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud.



Casos confirmados

Tórrez agregó que en lo que va del año se han registrado 500 casos confirmados de influenza, de los cuales cinco fallecieron.

A su vez, Wálter Molina, director del Centro de Salud Santa Isabel, llamó a la población a vacunarse para evitar cualquier complicación.