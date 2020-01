Carabineros y 'chuteros' golpearon a militares bolivianos

A fuerza de empujones y golpes, los carabineros lo bajaron de uno de los vehículos, se subieron sobre su espalda y lo patearon en el piso, es el funcionario de la Aduana que salió más lastimado; mientras, otro tuvo tiempo de poner su brazo para evitar que uno de los ‘chuteros’ le propine un golpe con una llave inglesa en el rostro.

Los nueve desde la cárcel de Alto Hospicio y las FFAA desde el paso no autorizado ubicado a unos 20 kilómetros del paso oficial de Colchane, sostuvieron que en ningún momento pasaron la frontera. Quedaron frente a frente, según la versión, con los chuteros. Aparecieron los carabineros y arremetieron, invadiendo territorio boliviano.

“Me apuntaron, me sacaron del vehículo a empujones. Yo repetía: “Estamos en territorio boliviano, estamos en territorio boliviano”. Mientras lo hacía, ese carabinero descargó su furia en mí. Sentí que me pateaban en las costillas, luego en la frente, luego en la nuca, incluso se paró sobre mi espalda. Pensé que me iba a matar”, recordó.

Posteriormente, lo enmanillaron con tal fuerza que mostró marcas en una de sus muñecas. Otro funcionario de la Aduana aseveró que tras ser reducidos por los uniformados chilenos, quedaron desprotegidos, y los contrabandistas que estaban por pasar el camión se animaron a insultarlos y agredirlos. “En ese momento se me vino una de esas personas, estaba vestida de civil, era uno de los transportistas e intentó matarme, porque me propinó un golpe con una llave francesa muy grande, el golpe estaba dirigido a mi cabeza”.

Ambos señalaron que fueron llevados a la posta de salud, al primero le hicieron una sutura. A los dos les dieron antiinflamatorios, pero hasta ayer no los habían sometido a ningún tipo de examen forense que incluya radiografías.

Paso

Uno de los militares reveló que un oficial chileno le dijo que en el lugar las cosas se salían de control y sugirió trasladarlos a un lugar seguro. “De esta forma, nos metieron a territorio chileno. No nos quedó otra que seguirlos. De pronto, cuando paramos en ese supuesto lugar seguro, estábamos en un lugar donde había una fila de camiones listos para pasar a territorio boliviano con mercadería”, señaló uno de ellos,

Los detenidos quedaron sorprendidos. “En ese momento ya no podíamos tomar fotos ni nada. Lo claro es que allí nos expusieron. No entendemos”.

El abogado Choque dijo que no descarta nada y que debe investigarse si hay relación entre contrabandistas y los carabineros del país vecino.

Armados

Otra diferencia, describieron, fue que en el vehículo militar solo tenían armas con perdigones y granadas de gas, además de sus armas de reglamento, que ni siquiera estaban cargadas. Mientras los chilenos tenían un rifle cada uno. Piden que los medios no los filmen, “luchamos contra contrabandistas, y tememos por la seguridad nuestra y principalmente la de nuestras familias”