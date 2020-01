Freddie Mercury ahora es una estrella

Este lunes el cantante británico Freddie Mercury cumpliría 70 años y en honor a su natalicio, la Unión Astronómica Internacional decidió "regalarle" una estrella.



Fue el propio Brian May, guitarrista de Queen, quien anunció que a partir de ahora el asteroide denominado 17473, pasará a llamarse asteroide Freddie Mercury, por su ”sobresaliente influencia de Freddie en el mundo", manifestó May citado por Hipertextual.



El cuerpo fue descubierto en 1991, mide un poco más de tres kilómetros de ancho y está ubicado entre Júpiter y Marte.



No es la primera vez

?Tras la muerte del británico David Bowie, la NASA realizó un homenaje similar y bautizó una estrella con su nombre. Así, Freddie y David, quedan inscritos para siempre en el cielo.