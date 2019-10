Romero y Chapetón responden ante el Senado por ataque a Alcaldía

Carlos Romero, ministro de Gobierno y Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto, se presentaron este martes ante el pleno de la Cámara de Senadores para rendir un informe oral sobre los hechos luctuosos sucedidos en la urbe alteña el pasado 17 de febrero.



Seis personas fallecieron y otras 20 resultaron heridas durante este ataque, que aún es investigado por el Ministerio Público.



Ambas autoridades, por separado, dieron su versión de los hechos y descartaron cualquier responsabilidad de parte de su autoridad o alguno de sus subordinados.



Romero: se ordenó intervenir



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró el martes que no se rompió la cadena mando en la atención del incendio de la alcaldía de El Alto, durante una movilización de padres de familia.



"Nunca se habló de ruptura de mando (...) el Comandante General es el que se comunicó conmigo luego se traslada a la ciudad de El Alto y a las 11:10 las imágenes muestran que el comandante está siendo zarandeado y agredido por manifestantes que no lo dejan operar adecuadamente", explicó Romero ante los senadores, según señala un cable de ABI.



Según Romero sabía desde las 08:00 de la realización de la marcha, pero inicialmente se le informó que esta era pacífica. Recién cerca de las 10:30 observaron que la marcha se masificaba y se tornaba violenta, por lo que ordenó la intervención de la Policía.



"A las 11:20 yo estaba en una exposición, y cuando la alcaldesa de El Alto (Soledad Chapetón) me llamó, cuando me llamó la alcaldesa ya estaba interviniendo la policía por eso está la imagen registrada la imagen del Comandante de la Policía a las 11:10", precisó.



El ministro de Gobierno explicó que cuando establecieron que había riesgo de que los manifestantes incendien el edificio edil, ordenaron la intervención también de bomberos, pero dijo que inicialmente fueron bloqueados por los mismos marchistas y no les dejaron iniciar su trabajo.



Romero consideró que debe investigarse si la intervención fue oportuna y si los funcionarios de la Alcaldía no permitieron la evacuación de las personas que estaban en el edificio, como testimoniaron algunas personas en los medios de comunicación.



Alcaldesa denuncia "asesinato"



La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, aseguró el martes que asistió al informe oral en la Cámara de Senadores, no para ser cuestionada, sino para denunciar el supuesto "asesinato" de seis funcionarios ediles, durante el incendio del edificio edil el pasado 17 de febrero.



"Creo que es importante mencionar que mi persona acá no ha venido a ser interrogada, ni a explicar absolutamente nada, he venido aquí al Senado a denunciar que se pueda cumplir la Constitución Política del Estado para todos, he venido a hablar por las personas que hoy ya no pueden hacerlo, gente que ha sido víctima del odio, del rencor y de la conspiración que ha sido desatada en mi gestión", explicó a los periodistas.



Según la alcaldesa de El Alto, el informe que le solicitó el Senado tiene el objetivo de que los legisladores oficialistas justifiquen la muerte de seis funcionarios ediles, responsabilizándola porque ella no estaba en su despacho ese día.



"Era de esperar que nuestros senadores en representación del Movimiento Al Socialismo quieran continuar con esa conspiración, de querer justificar a los asesinos de los seis funcionarios públicos de nuestra gestión", reclamó.