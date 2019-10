Aprende a evitar pedidos de juegos en Facebook

A cuantos nos ha pasado, que recibimos decenas de solicitudes para entrar en juegos mediante nuestras cuentas en Facebook que simplemente no nos interesan. ¡Y a pesar de pedir que ya no nos las envíen nos siguen llegando!



Ahora te enseñaremos como ‘deshacerte’ de ellas sin necesidad de enemistarte con sus contactos.



Primeramente, para acceder a esta alternativa espera recibir una nueva invitación de juego, y haz click como para ingresar a ella, también aparecerá un botón de Bloquear.



Posteriormente, se abrirá una nueva ventana en la que tendrás confirmar la acción de bloqueo y listo, desde ese momento no volverás a recibir más notificaciones de este tipo y además, evitarás que la aplicación reciba información de tu perfil.



Pero si quieres hacer las cosas de manera más general y no estar esperando una solicitud para recién boquearla, hay otra opción.



Ingresa al menú de configuración de la red social y busca la opción de Bloqueos que tiene un icono rojo. Simplemente tienes que escribir el nombre de la aplicación o juego que deseas ignorar y guardar los cambios.



Desde ese momento, tu perfil ignorará automáticamente todas las invitaciones que tus contactos te quieran enviar.