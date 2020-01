La oposición lanza un plebiscito en Venezuela para el 16 de julio

En medio de fuertes protestas y tas el anuncio de Nicolás Maduro de aumentar un 50% el salario mínimo nacional, la oposición venezolana anunció un plebiscito para el 16 de julio para que la ciudadanía decida si está de acuerdo o no con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

"Que sea el pueblo el que decida si rechaza o desconoce la Constituyente convocada inconstitucionalmente por Nicolás Maduro", señaló el presidente del Parlamento -de mayoría opositora- Julio Borges, en un acto con sectores de la sociedad civil celebrado en el teatro de Chacao, este de Caracas.

El jefe legislativo señaló que se preguntará además a los venezolanos el rol que demandan "a los funcionarios públicos y a la Fuerza Armada Nacional para restituir el orden constitucional".

Una tercera pregunta de la consulta será para que "sea el pueblo el que decida si convoca o respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución", según la iniciativa leída por Borges.

"Convocamos este 16 de julio a elegir el futuro del país en este proceso nacional de decisión soberana y a partir de ese momento defender el mandato que surja de este proceso activando una fase superior de lucha", subrayó el jefe parlamentario.

Por su parte, Maduro, durante un acto, pidió a los militantes chavistas "montar una poderosa maquinaria de movilización" para invitar a votar en las elecciones de la Constituyente y puso al servicio de esta campaña las cadenas obligatorias de radio y televisión.

Hora cero

"El proceso será manual, pero luego vamos a definir el procedimiento. Estamos entrando a la hora cero", advirtió el líder opositor Henrique Capriles, al destacar que se "está echando todo" antes del 30 de julio, cuando el poder electoral convocó a la elección de los asambleístas de la Constituyente.

Capriles aseguró que la consulta popular se realizará en paralelo a una escalada de las protestas que realiza la oposición desde el 1 de abril, y que dejan hasta ahora un saldo de 89 muertos. "Esto es complementario a nuestra lucha", subrayó.

La dirigente opositora María Corina Machado precisó que la oposición instalará unos 1.600 sitios de recolección de votos para la consulta popular en Venezuela y 108 en el exterior.



Fiscal convoca

En tanto, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, llamó a los venezolanos y en particular al Parlamento -en vísperas de su comparecencia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que decidirá si le abre un juicio que llevaría a su destitución- a luchar por el restablecimiento de la democracia en el país.



"Ahora más que nunca tenemos que unirnos, sumar esfuerzos para restituir el Estado de derecho, la independencia de los poderes públicos, la calidad de vida y la paz que merecemos", dijo Ortega. "Rendirse no es una opción, no perdamos la esperanza, esa es la principal intención de aquellos que quieren adueñarse del país", subrayó.

Ayer, un grupo de profesionales afines al Gobierno, introdujo una denuncia ante la Contraloría en contra de Ortega, por presuntamente haber incurrido en malversación de fondos.

Mientras que la Fiscalía ratificó ayer una solicitud a EEUU pidiendo información sobre el caso de los sobrinos de la pareja presidencial y encarcelados en ese país por tráfico de drogas, el El TSJ anuló la citación que hizo el Ministerio Público al exjefe de la Policía, Antonio Benavides, por su responsabilidad en la violación de derechos humanos y declaró extensivos los efectos para otros funcionarios.