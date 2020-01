Perú no tiene certeza sobre el paradero de Alejandro Toledo

Las autoridades peruanas no tienen certeza sobre el paradero del expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir un soborno de $us 20 millones para favorecer a la constructora Odebrecht con obras públicas durante su mandato (2001-2006, pese a que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, solicitó el domingo, en contacto telefónico, a su homólogo estadounidense Donald Trump extraditar al exmandatario, luego que de la prensa divulgó que se encontraba en ese país intentando huir a Israel.



El abogado de Toledo, Heriberto Benítez, admitió que ni siquiera él conoce el paradero de su defendido, quien usa un número privado cuando conversan por teléfono para coordinar su estrategia de defensa y que el viernes habló con él por última vez. "Quedamos en conversar luego y ya no me llamó. No aparece el número desde el que llama. No sé si llamará por internet o por dónde lo hace. No conozco su paradero. Solo sé que está fuera del país", indicó el jurista a la agencia de noticias Andina, de Perú.



Benítez indicó que le volvió a recomendar a Alejandro Toledo que no regrese al Perú, porque, a su juicio, "no hay condiciones para enfrentar a la justicia”.

Toledo puede estar en EEUU

El ministro peruano del Interior, Carlos Basombrío, indicó que la “presunción más fuerte que se tiene por una serie de informaciones es que Toledo permanece en EEUU”. Además, dijo que el sábado se supo de su presencia en la ciudad de San Francisco, California.

Basombrío explicó que Toledo aún no fue detenido porque las autoridades estadounidenses necesitan mayores datos sobre las acusaciones contra el expresidente y que un juez peruano no puede dar luz verde para que la policía estadounidense proceda.



Por su parte, el jefe de gabinete, Fernando Zabala, detalló que en las próximas horas se enviará información complementaria a las autoridades estadounidenses a fin de apurar la extradición de Toledo. “El Perú cumplió con la solicitud del juez de plantear esta solicitud en EEUU, (…) lo que pasó es que el Departamento de Justicia pidió más información para tramitarla. Entiendo que el fiscal y el juez han trabajado durante el fin de semana para completar este pedido, que se debe estar remitiendo en las próximas horas”, dijo ayer por la mañana en RPP.

EEUU guarda silencio

El Gobierno estadounidense destacó ayer la "sólida relación" que mantiene con Perú en materia de seguridad y justicia, pero evitó comentar sobre la petición de extradición del expresidente Toledo, acusado de recibir un soborno de Odebrecht. "Colaboramos estrechamente con Perú en toda una gama de asuntos bilaterales y tenemos una sólida relación en materia de aplicación de la ley y seguridad. Pero es nuestra política desde hace mucho tiempo no comentar sobre peticiones de extradición", dijo a Efe una portavoz del Departamento de Estado.

Tampoco se "comenta sobre asuntos de extradiciones", se limitó a decir Peter Carr