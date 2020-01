Michonne viene a matar zombies a Bolivia en 2017

Si eres un fanático a morir de The Walking Dead, la famosísima serie de FOX que estrenará la séptima temporada el lunes 24 (22:00), entonces esta noticia te hará saltar de alegría. Michonne, uno de los personajes más queridos de la historia de suspenso, estará en la gran previa del Cómic Con Bolivia, cuya segunda versión se hará en noviembre de 2017.



El director de la convención, Álvaro Salazar Simons, le contó al diario EL DEBER primicialmente la gran noticia. "Acabo de firmar con Danai Jekesai Gurira, una de las grandes intérpretes de The Walking Dead", aseguró el joven boliviano de Adicción Libre. Según él, la estrella mundial estará el 8 y 9 de abril en Santa Cruz de la Sierra para participar de la Hero Con. Firmará autógrafos y contará acerca de su experiencia en la producción creada y producida por Frank Darabont y basada en el cómic de Robert Kirkman.



La mujer, de ascendencia zimbabuense, tiene 38 años y ha participado en todas las temporadas de dicha serie, una de las grandes apuestas de la cadena FOX.



Su actuación llamó la atención de millones de televidentes y provocó comentarios a favor de ella en las redes sociales para que los productores no le quiten la vida, después del final de infarto de la sexta temporada. Ella comparte créditos junto con otros protagonistas, como Andrew Lincoln (Rick), Steven Yeun (Glenn), Chandler Riggs (Carl), Norman Reedus (Daryl) y Melissa McBride (Carol).



El anuncio oficial se hizo la noche del sábado, en la primera versión del Cómic Con Bolivia, que reúne a 70 invitados de seis países en el coliseo Roma (tercer anillo interno, frente al zoológico municipal) y que convierte al país en el epicentro de los cómics de América Latina. La cita reúne a fanáticos, cosplayers, actores de doblaje y otros artistas, y terminará este domingo 9, entre las 12:00 y 00:00. El boleto de entrada cuesta Bs 250 (sábado) y 350 (domingo).