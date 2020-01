Los recuerdos y el poder, a ocho años del 11-S en Filadelfia, Porvenir y Cobija

Olga y Wálter ya no son los mismos desde hace más de ocho años. El 11 de septiembre de 2008 una nube negra se posó en el cielo de su familia tras que se enteraron de que Wilson, el penúltimo de sus cinco hijos, un muchacho de 20 años, había muerto en la refriega de Porvenir, en un enfrentamiento entre campesinos que apoyaban al partido de Gobierno contra los que se hacían llamar autonomistas y estaban en el bando de la Prefectura de Pando. Wilson fue uno de los que murieron aquel día y Olga Miata y Wálter Mejía, sus padres, desde entonces tienen la mirada esquiva y les duele pronunciar el nombre de su ser querido.



“A Wilson lo mataron. Mis hijos fueron a cavar el pozo, lo enterramos y listo. Nadie dijo esta mujer está enferma, vamos a verla, a darle una trabajo. Yo estoy bien sentida y no quiero decir nada de nada, porque me da igual. Y tampoco sé por qué lo mataron o lo hicieron matar”.



Olga Miata habla con su boca y también habla con sus manos. Está en su casa de madera de Filadelfia, la capital del municipio del mismo nombre que queda a 50 km de Cobija, y muy lejos de La Paz.

Wálter Mejía también habla con las manos y dice que está sin trabajo, que se ve obligado a emigrar temporalmente de Filadelfia hasta donde haya alguien que lo contrate como jornalero. Cuando habla de su hijo, no mira de frente, dirige su vista al techo y sus ojos pequeños intentan retener un puñado de lágrimas.



Él está enterado del fallo judicial que le dio 15 años de cárcel al exprefecto Leopoldo Fernández, el principal acusado por las muertes en Porvenir. “Harto han tardado (en las investigaciones). Por una parte yo siento que él tenía la culpa. Hay quienes dicen que como prefecto pudo haber parado (el enfrentamiento). Otros dicen que no”.



Noel Calcina recuerda que aquel 11 de septiembre murieron tres normalistas que habían llegado de La Paz y que estaban cursando su primer año en la normal de Filadelfia. “Yo era el profesor de ellos. No conocían la zona y no pudieron escapar de las balas cuando estaban en Porvenir. Cuando nos entregaron los cuerpos, hicimos el velorio en la plaza y en la noche incendiaron la Alcaldía”, recuerda de esta manera los acontecimientos, pero no así los nombre de sus alumnos muertos. “Los tengo anotado en mi computadora en Cobija”, se excusa.

A los esposos Wálter Mejía y Olga Miata les duele recordar la muerte de su hijo Wilson. Viven en una casa de madera en Filadelfia, a 50 km de Cobija. Ellos reclaman ayuda y denuncian que fueron olvidados

En la plaza hay una plaqueta con legras grabadas que dicen: En memoria de nuestros hermanos. Ahí aparecen los nombres de cinco campesinos y no el de los tres normalistas. Y más abajo, una frase entrecomillada: “Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia”.



El alcalde de Filadelfia, Juan Carlos Zabala, sostiene que han quedado personas con marcas para el resto de sus días y a las que no se las siente porque viven en comunidades que están a cientos de kilómetros de las zonas urbanas, en las entrañas de la Amazonia. Entre las víctimas, dice, se encuentran los familiares de los fallecidos y los heridos del 11 de septiembre.



Margarita Hurtado está sentada en la casa de madera que la cobijó la mañana del 11 de septiembre, cuando el ruido de las balas le advirtieron que algo malo estaba pasando en Porvenir, el principal escenario de la furia de aquel día, que se encuentra a 30 km de Cobija.



Margarita lo recuerda todo como si fuera ayer: el 11 de septiembre, entre las 8:00 y las 9:00, se escucharon las primeras voces: “Vienen de Filadelfia, vienen de Filadelfia”. Y aparecieron muchas personas en unos carros, algunas portando armas. También apareció gente de Riberalta y de varias comunidades del departamento. Yo también veía a señoras con hijos, con bolsones grandes. Y a un comienzo vi todo lo que pasaba. Tuvimos que escondernos, nos metimos en mi cuarto, cerramos todo. Mi hijo me llamaba desde su casa para preguntarme cómo estaba. Otra gente, desesperada, se entró en mi casa, en mi cuarto, se metió debajo de la cama. Y escuchamos cuando reventó una camioneta al frente. No puedo explicarle lo que sentía. ‘Bom, bom y pac, pac’. Eran tiros de armas. Después se acabó todo y escuchaba llanto y después el silencio. En la tarde salí de mi cuarto”.



Todo eso ocurrió al frente de su casa, en una calle de tierra y en una cancha donde ahora existe un coliseo cerrado y un monumento a los caídos aquella mañana que Margarita no olvidará jamás.

“Es que las tragedias son así, dice, por eso es que tampoco podrá olvidar que hace 14 años su esposo, Wálter Roca, murió por una picadura de víbora.

La sombra de Leo

Hace ocho años Cobija tenía aproximadamente 46 barrios y ahora superan los 60. En el 2008 y antes que lo detengan, Leopoldo Fernández era el hombre al que llamaban el ‘Cacique’ y había incluso un barrio que llevaba ese apodo. Pero las cosas han cambiado y el Movimiento Al Socialismo empezó a gobernar en el departamento y en la ciudad.



“El barrio el Cacique fue cambiado de nombre y ahora se llama 27 de Junio”, dice el concejal opositor del municipio de Cobija Aurelio Valenzuela, que revela que ahora hay barrios que tienen nombres de autoridades nacionales y del departamento.

“El Tunari ahora se llama Evo Morales, hay un barrio con el nombre de García Linera que se encuentra por la terminal, otro al que se le conoce como Luis Adolfo Flores (es el nombre del Gobernador de Pando) y Carmelo Vargas, que fue alcalde interino, también tiene una avenida que lleva su nombre”, dice Valenzuela.



El concejal opositor no desconoce que llegó inversión pública a Pando, que hay obras como los dos puentes que una empresa china está construyendo sobre los ríos Madre de Dios y Beni. “Pero también cuestionamos que antes de tener un monumento y un elefante como es el estadio, que tiene una capacidad para 23.000 personas y que hasta ahora no se ha llenado de público, habría sido mejor que primero tengamos el hospital de tercer nivel que está en construcción. También se han construido los edificios para la Felcc y la Felcv, y para los Bomberos. Están muy bonitos, pero no están equipados y no tienen suficientes vehículos y cuando hay vehículos no tienen gasolina para que vayan a patrullar”, critica.



Desde el otro lado de la vereda, el alcalde masista de Filadelfia, Juan Carlos Zabala, dice que, por el contrario, las cosas cambiaron a escala municipal y departamental, construyendo unidades educativas, servicios básicos y canchas deportivas.



Pero hay muchas cosas por hacer, se quejan varios vecinos de Porvenir, que están parados en la fachada de un edificio público donde está pegada una cartulina que dice: “Comunicado. La delegación de Porvenir, en coordinación con la ANH, y según cronograma mensual, comunica a toda la población en general la venta de gas el día martes 21 de marzo del 2017 en la plaza principal”.

Los refugiados

Tras los hechos de Porvenir, se estima que más de 900 personas afines al pedido de autonomía departamental que vivían en Cobija cruzando a las poblaciones brasileras de Epitaciolandia y Brasilea para refugiarse. A casi nueve años de aquel momento, ahora quedan 150 personas que se quedaron a vivir en Brasil y que tienen refugio político.



Ana Melena, que el 2008 era la presidenta del Comité Cívico de Pando y que cruzó la frontera con su esposo, Carlos Suzuki, y sus hijos para refugiarse en Brasil, es una de las tantas personas que buscó diversas formas de ganarse la vida. Ahora, por ejemplo, prepara los domingos lechón al horno y picante de pollo, dos platos que han conquistado el gusto de los brasileños que acuden a su casa para comer algo diferente a la cultura gastronómica de ese país.



Roger Zabala, que el 2008 trabajaba con el prefecto Leopoldo Fernández como asesor y jefe de gabinete, también está en Brasil y recuerda que los refugiados han tenido que reinventar la forma de sobrevivir, desde dar clases de español hasta vender comida.



Ana Melena llegó a Epitaciolandia el 15 de septiembre y horas después explotó una bomba en su casa que está a cuatro cuadras de la frontera. “Estamos tan cerca y a la vez tan lejos de nuestra patria”, dice, sentada en el corredor de su casa de Epitaciolandia, donde también está su esposo, Carlos Suzuki. Adentro juegan sus dos nietos, que nacieron en Brasil