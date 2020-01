Bolivia no se incluye en la investigación a Odebrecht

Representantes judiciales de 11 países se reunieron esta semana en Brasilia (Brasil), donde firmaron una Declaración para la Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción, para investigar presuntos actos de corruptela de la empresa constructora Odebrecht. Bolivia no participó de ese manifiesto y, por el momento, la Fiscalía General del Estado no tiene ninguna investigación sobre actos irregulares.



En pasados días, la constructora admitió ante la justicia estadounidense haber pagado cientos de millones de dólares en sobornos para asegurarse contratos.



Ante esa situación, los procuradores generales, fiscales y fiscales generales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela, realizaron una reunión técnica conjunta en Brasilia el 16 de febrero pasado, a invitación del fiscal General brasileño, Rodrigo Janot.



Las autoridades decidieron asumir la más amplia, rápida y eficaz cooperación jurídica, promover la constitución de equipos conjuntos de investigación bilateral o multilateral, entre otros temas.



El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, aseguró, en ese sentido, que su autoridad ni ningún equipo de la Fiscalía, asistió a esa reunión.

“Tampoco existe ninguna investigación abierta contra la empresa en el país”, manifestó.



Odebrecht en Bolivia

La firma brasileña tiene inscrita su matrícula comercial en Fundempresa, pero desde hace varios años no participa de una licitación, según se conoció.

El presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Davor Vargas, informó que la consultora está afiliada a su institución y aunque cesó de operar en Bolivia, mantiene “una representación simbólica, con personal mínimo, pero que no se presenta a licitaciones”.

Las oficinas centrales de Odebrecht en Santa Cruz, recibieron el cuestionario de EL DEBER, pero no contestaron.



Publicaciones periodísticas dan cuenta que el 2005, la empresa construía la carretera interoceánica entre Perú, Bolivia y Brasil.



En enero de 2009, se inauguró el tramo El Carmen-Arroyo Concepción en Santa Cruz.

Autoridades de Gobierno dijeron desconocer las obras con Odebrecht.

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, dijo que en su gestión “la empresa no ejecutó ningún proyecto.

El viceministro de Transporte, Galo Bonifaz, señaló que no tenía información de la firma y la ABC no respondió