Andrés Pereira y su crítica a la instrumentalización cultural

Andrés Pereira es un artista conceptual paceño. Su labor se expresa a través de esculturas, tejidos y collage digital, estas dos últimas no muy usuales formas de hacer arte. La temática principal que aborda es la crítica al rescate simbólico de lo indígena, que considera vacío de la realidad material que se está dando en la sociedad y en el Estado actualmente.



Para componer algunas de sus esculturas, Pereira se inspira en los dibujos de Guamán Poma de Ayala, los cuales expresan imágenes de maltratos de los españoles hacia los indios durante la colonia. Allí se indica que el maltrato simbólico es lo más agobiante para ellos. En otra de sus obras, ésta en collage, expresa su crítica a la instrumentalización de motivos andinos con fines políticos, “algo que pasa mucho en Bolivia”, recalca el autor.



Sus obras enuncian también el peligro de pasar fugazmente de un tradicionalismo expresado en el folclore hacia una predilección por una cultura del consumismo y la depredación de los recursos naturales.

“Yo creo que somos un país tradicionalista, a los bolivianos nos encanta hacer tradición, nos encanta el Carnaval por ejemplo, pero eso es peligroso; estamos mandando mensajes: que tiene que ser así, que tiene que conservarse nuestra cultura, pero luego hay quiebres, hay fisuras, la globalización nos llega en ese momento particular.



Hablamos de la ch’alla, de la Pachamama y cosas así, y en la realidad no se tiene ningún cuidado por la naturaleza, se construye una carretera que destruye todo, por ejemplo. Existe un rescate de símbolos, de íconos que son visuales, pero no hay un rescate real, que debe significar el recuperar los métodos de la agricultura andinos, comer mejor, vivir bien, sumaj kamaña por ejemplo.” Nos comenta.



Pereira se encuentra en Santa Cruz realizando un taller en la Carrera de Arte de la Uagrm y una exposición artística