Los 5 meses de Pérez en la cornisa de la presidencia

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, acusado de corrupción, dimitió la medianoche del miércoles con el fin de "mantener la institucionalidad del Ejecutivo", y se convirtió en el primer presidente desaforado de la historia del país, tras cinco convulsos meses.



Sobre Pérez Molina, acusado de liderar la red de corrupción aduanera "La Línea", pesa una orden de captura.



El presidente guatemalteco perdió el 1 de septiembre la inmunidad de la que gozaba por su cargo tras ser vinculado por la fiscalía a un escándalo de corrupción el pasado 21 de agosto.



La crisis en el gobierno del exgeneral retirado, quien tomó posesión el 14 de enero de 2012, estalló en abril pasado cuando el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) desarticularon "La Línea", como se bautizó a una red de corrupción que operaba en las aduanas del país.



Estas son las fechas claves de los últimos cinco meses del escándalo:



16 de abril. El MP y la Cicig arrestan a más de 20 sospechosos de pertenecer a "La Línea", incluyendo mandos de bajo y elevado rango. Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, y presunto líder de la red, no es localizado y sigue prófugo.



25 de abril. Más de 30.000 personas se manifiestan en el centro de la Ciudad de Guatemala en contra del gobierno de Pérez Molina y exigen la dimisión de la vicepresidenta.



8 de mayo. Baldetti, salpicada por el caso, dimite de su cargo tras varias manifestaciones en las que se pedía su renuncia, una exigencia a la que se unió la cúpula empresarial del país.



20 de mayo. La Cicig y el MP desarticulan otra estructura de corrupción, esta vez en el Seguro Social, y arrestan a su director, Juan de Dios Rodríguez, exsecretario privado de Pérez Molina.



- El diputado de la oposición Amílcar Pop denuncia a Pérez Molina y pide a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la retirada de su inmunidad.



10 de junio. La Corte Suprema de Justicia traslada el expediente al Congreso para definir si le retira la inmunidad a Pérez Molina.



9 de julio. Un nuevo caso de corrupción es descubierto por el MP y la Cicig, que acusan y arrestan por tráfico de influencia a Gustavo Martínez, también exsecretario privado de Pérez Molina.



13 de agosto. El pleno del Congreso decide por votación no retirar la inmunidad al mandatario, en contra de lo que solicitaba una comisión de cinco diputados que analizó el caso.



21 de agosto. El MP y la Cicig acusan a Pérez Molina y Baldetti de dirigir la "La Línea" y arrestan a la exvicepresidenta, además de solicitar ante la Corte Suprema de Justicia un antejuicio para la retirada de la inmunidad del presidente.



23 de agosto. Pérez Molina se dirige al país en cadena nacional y asegura que no dimitirá.



24 de agosto. En la primera declaración de Baldetti ante un juez, el MP y la Cicig divulgan una escucha telefónica en la que Pérez Molina ordena a un exdirector del ente recaudador de impuestos cambiar al gerente de recursos humanos, una acción considerada "ilegal" por las autoridades.



27 de agosto. Guatemala celebra un improvisado paro nacional y una concentración de 30.000 personas en el centro de la capital para exigir la dimisión de Pérez Molina.



- La Corte Suprema de Justicia traslada el expediente al Congreso, que conforma una comisión investigadora para avalar las acusaciones contra el presidente.



29 de agosto. La comisión parlamentaria dice que las evidencias contra el presidente son suficientes para retirarle la inmunidad.



31 de agosto. El mandatario ratifica en una conferencia de prensa su inocencia y afirma nuevamente que no renunciará.



1 de septiembre. El Congreso de Guatemala retira la inmunidad a Pérez Molina, quien a partir de ese momento ya puede ser investigado e incluso arrestado por su vinculación con la red de corrupción aduanera "La Línea".



3 de septiembre. Pérez Molina renuncia al cargo con el fin de "mantener la institucionalidad del Ejecutivo".