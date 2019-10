Asamblea aprueba ley de repostulación de Evo?

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó tras 20 horas y media de debate el proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución Política del Estado que avala una nueva postulación del presidente Evo Morales en las elecciones de 2019.



Los legisladores instalaron la sesión a las 16:20 del viernes y trabajaron de forma ininterrumpida hasta las 12:50 del sábado.



A las 05:30 del sábado se aprobó la ley en grande, y de inmediato se inició el debate en detalle



Votación



El primer artículo de la norma fue aprobado con 112 votos por el sí, 43 votos por el no, con un total de 155 votos. El mismo se refiere a la reforma parcial de la la Constitución promulgada en 2009.



El artículo 2 del proyecto de ley fue aprobado con 157 votos emitidos, 113 votos por el sí, 44 votos por el no. Está referido a la reforma del articulo 168 de la Constitución, que establece la reelección presidencial y la amplía a dos periodos consecutivos.



La primera disposición transitoria que trata sobre el período constitucional al que estaría habilitado el actual mandatario fue aprobado con 113 votos por el sí y 42 por el no. Votaron 155 parlamentarios.



La disposición final, que señala que la ley solo será promulgada si queda aprobada en referéndum, fue aprobada con la presencia de 153 asambleístas, 112 votaron por el sí y 41 por el no.



"Hasta la oposición está aprobando la ley"



El senador chuquisaqueño por el Movimiento al Socialismo (MAS), Milton Barón, aseguró que incluso los legisladores opositores votaron a favor de la reforma parcial de la Constitución.



"El proyecto de ley está siendo aprobado por 113 votos. Los dos tercios (de la Asamblea) son 105 votos, lo que significa que la oposición está votando a favor", dijo Barón, según señala la oficina de prensa de la Cámara de Diputados.



Control constitucional



Durante la sesión, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, informó que tras aprobar la norma esta será sometida a control por parte del Tribunal Constitucional. Una vez que esta instancia avale la norma se convocará a referéndum, previsto inicialmente para el 21 de febrero.



La campaña por el referéndum y su organización será definida por el Tribunal Supremo Electoral.