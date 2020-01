Samsung ofertará en Bolivia el Galaxy S-8 desde mayo

Es el último martes de marzo y la gran manzana, pese a despertar a una temperatura de cinco grados centígrados, con niebla y con llovizna, está lista para ser testigo del lanzamiento global de la coreana Samsung de su celular estrella Galaxy S-8 y Galaxy S-8 Plus.

Los neoyorquinos que transitan por las avenidas en motorizados lo hacen con los vidrios empañados por la humedad. Los que caminan se cubren con paraguas y echan bocanadas de vapor a cada paso.

Aunque siga el temporal, en Nueva York, mañana a las 11:00 (hora boliviana) la multinacional coreana hará la presentación de su nuevo producto -en el complejo de edificios Lincoln Center- ante más de 7.000 ejecutivos del mundo.

¿Que trae de nuevo el dispositivo? Según se pudo conocer, extraoficialmente, se presentará el Smartphone Galaxy S-8 con una pantalla de 5,7 pulgadas y el Galaxy S-8 Plus con 6,2 pulgadas.Sera la pantalla más grande de todas sus generaciones de smartphone que se vende en el mercado mundial.

Arturo Fortún, director comercial de Samsung-Bolivia, sin querer adelantar detalles, hizo notar que esta nueva versión que conjuga lo último en tecnología redefinirá, de ahora en más, lo que hace y es un teléfono inteligente en el mercado.

El ejecutivo adelanto que el Galaxy S-8 y el Galaxy S-8 Plus llegará a manos de los consumidores bolivianos en mayo.

Al ser consultado sobre el tema, Boris Navarro, gerente de Operación y Soporte Comercial de la telefónica VIVA, que acompaña a la comitiva de ejecutivos de Samsung en Nueva York, adelanto que a partir de mayo comenzara la venta de ambos modelos en el país.

Inicialmente, según los planes de la empresa telefónica que opera en Bolivia, se prevé poner a la venta un lote de 500 unidades mensuales.

“Ya hemos visto algunos adelantos de la funcionalidad y el tamaño de la pantalla mucho más grande, el procesador será mucho mejor y rápido entre otras cosas”, indico Navarro.

En cuanto a los precios para el consumidor final de Bolivia, Fortún indico que aún se los está definiendo. También mencionó que si bien mañana será el lanzamiento global del Galaxy S-8, la venta se la hará a partir de mayo en todo el mundo.

Extraoficialmente, se pudo conocer que, en el mercado boliviano, el Galaxy S-8 superara los $us 800 y el Galaxy S-8 Plus los $us 900.

Otro aspecto que indicó el ejecutivo es que las tres telefónicas que operan en el mercado boliviano (VIVA, Tigo y Entel) comercializarán el nuevo smartphone.

EL DEBER, gracias a la invitación de Samsung, estará presente cuando la multinacional haga el lanzamiento oficial del nuevo smartphone que promete ser protagonista en el mercado global de la tecnología.