Piden auditar a jueza que liberó a acusados de trata

Además de la Fiscalía y de la Dirección General de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, la Defensoría del Pueblo ha manifestado su rechazo a la decisión de la jueza Albina Caballero que, el martes, aprobó que dos empresarios encarcelados por trata y tráfico de adolescentes, se defendieran en libertad.



Hernán Cabrera, defensor del Pueblo, ha informado este miércoles en un canal televisivo, que esa institución ha enviado una carta al Consejo de la Magistratura pidiendo que se audite el caso y a la jueza a fin determinar si hubo o no irregularidades.



"Esto quiere decir que la justicia no está dando una respuesta responsable y eficiente a los hechos de violencia sexual, no se comprende la gravedad de estos hechos que atañen a la mujer y al adolescente", señaló.



La que mostró su total rechazo al fallo de la jueza fue Melania Torrico, a cargo de la Dirección General de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, quien – en conferencia de prensa– dijo que “sería lamentable que haya corrido dinero en este caso” por lo que apelará la resolución de Caballero. Agregó que este proceder a echado por la borda el trabajo investigativo de la Policía.



Gomer Padilla, fiscal del Distrito, también se refirió al tema tras conocerse la determinación. Dijo que la Fiscalía está analizando los fundamentos del caso y la resolución de la jueza para determinar acciones.



El caso



Los empresarios que fueron encarcelados en Palmasola por trata y tráfico fueron capturados el 23 de abril de 2014 por la Unidad de Víctimas Especiales (UVE) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) bajo la sospecha de que mantenían relaciones sexuales con colegialas quinceañeras, para lo cual se valían de una adolescente, de 15 años, que supuestamente se encargaba de inducir a sus compañeras o amigas a prostituirse a cambio de sumas de dinero en dólares.



Después de la operación, la Fiscalía informó de que había al menos cuatro víctimas de los proxenetas, entre ellas la adolescente de 15 años que relató cómo su amiga la llevó hasta un motel en compañía de un hombre de 57 años que trató de violarla, pero no lo logró.



La adolescente infractora está detenida en un reclusorio juvenil y espera su juicio en un juzgado de la niñez y adolescencia mientras que los empresarios lograron, este martes, que la jueza Albina Caballero les conceda defenderse en libertad.