La reelección y la hiper-normalización

La reelección de Evo Morales enciende muchas discusiones. ¿Realmente se está enfocando claramente el problema? Los resultados del referéndum de 2016 fueron contundentes: la población decidió no modificar la Constitución. Por lo tanto, no sería posible una cuarta postulación de Evo Morales en las elecciones de 2020. Sin embargo, una pregunta que polariza la consulta entre “está o no está de acuerdo” (la opción del No logró 51%, frente a un Sí de 48,7%), expresa que el apoyo electoral a favor de Evo no desaparecerá de inmediato.

Las elecciones presidenciales no son tan cerradas. Con una serie de candidatos, el voto se fragmenta y dispersa la voluntad de los ciudadanos. Además, según las encuestas de intención de voto, Evo encabeza las lealtades electorales porque los demás líderes tienen una seria debilidad: carecen de unidad y de programa político con opciones ideológicas y ofertas concretas para revertir la fuerza que posee Evo. Los medios de comunicación, casi unánimemente, consideran al presidente como la figura central del sistema político. No hay una encuesta de opinión que prescinda de Evo. Esto derrumba, indirectamente, la victoria del No. Parece increíble pero estamos ante la hiper-normalización de la política.

El concepto de hiper-normalización pertenece a Alexei Yurchak y se refleja en su libro Everything was Forever, Until it was No More: The Last Soviet Generation (2015). En los últimos años de la sociedad soviética, la gente no quería reconocer la implosión del sistema y odiaba pensar que podía caer en cualquier momento. El comunismo se esfumó y las ilusiones por una sociedad superior al capitalismo, resultaron ser una pantomima peligrosa que hipnotizó a millones para luego desaparecer como una mentira en la que nadie creía. Este es el reino de la política: la falsedad ‘normalizada’ que crece cuando no es posible ofrecer otra alternativa. Lo contradictorio o inaceptable desde el punto de vista racional y ético, es aceptado sin reticencias debido a la hiper-normalización que la gente asume, al no percibir otras formas más valiosas para cambiar.



Carlos Mesa no es una alternativa a Evo, aunque critique con vehemencia su reelección. Mesa es portavoz de Evo, tiene un salario y le debe subordinación dentro de una jerarquía reconocida en la Constitución. El presidente es la cabeza del Estado y del Poder Ejecutivo, mientras que Mesa es un funcionario supeditado a las directrices que definen las autoridades políticas.



¿Dónde salta la hiper-normalización? Mesa fue uno de los defensores ideológicos y mediáticos más fieles del neoliberalismo entre 1989 y 2005, año de su caída como presidente accidental. Fue gonista convencido y sembró un camino exitoso como periodista. Un líder curioso sin partido político y con lealtades a medias pues abandonó a Sánchez de Lozada en los momentos difíciles y postergó la convocatoria a elecciones presidenciales después de la crisis de octubre de 2003. Evo no desaparecerá de la escena porque la oposición no tiene otra alternativa.

Mesa, el expresidente Jorge Quiroga y otros, repudian la probabilidad de tener un desenlace hiper-normalizado: la cuarta elección de Evo. La violación a los derechos humanos, el clientelismo, corrupción e incumplimiento de deberes que acosa al Gobierno, también fue marca hiper-normalizada de otros regímenes. Mesa critica, se aleja, se acerca como su última alabanza a Evo por su discurso ante la ONU (5/6/2017). Debe decidirse porque sería un excelente candidato hiper-normalizado a la vicepresidencia junto a Evo.