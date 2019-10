Conteo rápido de Mori da la victoria al No: 51%-49%

Bolivia decidió. Por un estrecho margen, la mayoría de los bolivianos que participó del referéndum del 21 de febrero le dijo No a una nueva reelección de Evo Morales en 2019, lo que se transforma en un duro golpe a la gestión del MAS y anticipa el final del ciclo político del mandatario que gobierna el país desde enero de 2006.



Según cómputos de conteo rápido de Equipos Mori exclusivos para EL DEBER, el NO se impuso por 51% de los votos, frente al 49% de los sufragios que obtuvo el Sí, tras una jornada electoral marcada por graves incidentes ocurridos en dos colegios de Santa Cruz y una alta participación de los más de 6,5 millones de bolivianos convocados para esta compulsa.



Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), más del 80% de los electores participaron del referéndum, en gran medida, en forma pacífica y ordenada.



Los graves incidentes, con indicios de fraude electoral, quema de ánforas y destrucción de boletas de votación, registrados en los colegios Carmen Ortiz y 24 de septiembre de la ciudad de Santa Cruz fueron el punto discordante de la jornada electoral.



Los incidentes en las unidades educativas Carmen Ortiz y 24 de Septiembre, donde se quemaron ánforas y existieron denuncias del traslado de papeletas marcadas, fueron los hechos más resaltantes de la jornada, que transcurrió con relativa normalidad en el resto del país



En Santa Cruz, los simpatizantes de la opción "No" fueron los primeros en adelantar el festejo colocando una tarima en la plaza 24 de Septiembre.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio inicio al cómputo oficial de votos en la ciudad de Sucre, y empezó a publicar resultados parciales. Anunció que el cómputo oficial continuará al menos las próximas 48 horas, mientras cada Tribunal Departamental va terminando el trabajo de recuento.



También concluyó el voto en los 33 países donde los residentes se encontraban habilitados para sufragar. Resultados parciales le daban una victoria al "No" en países como España, Japón, Bélgica, Suiza e Italia.



La normalidad ha regresado a todo el país de forma paulatina y el tránsito de movilidades se repuso tras una jornada de estricto control de parte de la Policía. ,